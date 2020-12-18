شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يرفع حد الاجتماعات البالغ 40 دقيقة احتفالا بعدة مناسبات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" أزالت Zoom حد 40 دقيقة فى تمام الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقى أمس الخميس 17 ديسمبر أو 6 صباحًا بالتوقيت الشرقى السبت 19 ديسمبر .

وعادةً لا يمكن أن تستمر الاجتماعات مع ثلاثة أشخاص أو أكثر مستضافين على المستوى المجاني لبرنامج Zoom لأكثر من 40 دقيقة، فإذا كان يرغب مستخدم في التحدث لفترة أطول، فكان عليه مواجهة متاعب بدء اجتماع آخر جديد ودعوة الجميع للانضمام مرة أخرى.

لكن من خلال إزالة الحد الأقصى لهذه الأيام، يمكن أن تمد اللقاءات الافتراضية مع الأصدقاء والعائلة، وإذا كنت تفضل استخدام Google Meet للتواصل مع العائلة والأصدقاء، فهذا خيار أيضًا، حيث يتيح للمستخدمين مجانًا استضافة مكالمات تستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة حتى 31 مارس 2021.

جدير بالذكر أن شركة Zoom سجلت إيرادات بقيمة 777.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2020، أى أكثر من 4 أضعاف إيراداتها من نفس الربع من العام الماضى، وبذلك تكون ارتفعت إيرادتها لربعين على التوالى، وتتوقع Zoom أن تضاعف إيراداتها أربع مرات على أساس سنوي مرة أخرى في الربع الرابع.

ولا تذكر Zoom عدد المستخدمين لديها إجمالاً، لكن مقاييسها حول دفع العملاء تستمر في النمو، ولدى الشركة الآن 433.700 مشترك، ارتفاعًا من 370.200 فى الربع الأخير، وزاد عدد العملاء الذين حققوا إيرادات تزيد عن 100 ألف دولار عن العام السابق إلى ما يقرب من 1300.