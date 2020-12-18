شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: درجة حرارة الأرض ترتفع بشكل أسرع من المتوقع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد هادكورت واحدة من مجموعات بيانات درجات الحرارة العالمية الرئيسية في العالم، وهي تستخدم لحساب متوسط الزيادات في درجات الحرارة الناتجة عن تغير المناخ من صنع الإنسان، حيث وجد التحديث الأخير، نتيجة للتحسينات التي أُدخلت على مجموعة البيانات، أن العالم أكثر دفئًا بمقدار 1.93 درجة فهرنهايت (1.07 درجة مئوية) في المتوسط في 2010-18 مقارنة بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وأشار الباحثون إلى أن المساهم الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة على مدار الـ 170 عامًا الماضية هو إطلاق البشرية المزيد من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

وتشمل التحسينات في مجموعة البيانات الجديدة زيادة كبيرة في محطات الطقس المستخدمة فوق الأرض، بالإضافة إلى تعديلات على القياسات المأخوذة في البحر.

يأخذ الإصدار الجديد من مجموعات بيانات هادكورت في الاعتبار بشكل أفضل الطرق المختلفة التي تم من خلالها قياس درجات حرارة سطح البحر على مر السنين، مما يقلل من التأثير على دقة السجل.

كما تستخدم الأساليب الإحصائية لتوسيع تغطية مجموعة البيانات في الجزء الأول من السجل، وكذلك في مناطق مثل القطب الشمالي اليوم، حيث إن البيانات نادرة ولكن درجات الحرارة ترتفع بسرعة.

وجدير بالذكر أن مجموعة البيانات تجمع قياسات درجة حرارة الهواء بالقرب من السطح التي تم إجراؤها في محطات الأرصاد الجوية حول العالم مع درجات حرارة سطح البحر في الطبقة العليا من المحيط.