شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين محركات الـ"Hard drive" والتخزين السحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه العديد من المستخدمين لاستخدام خدمات التخزين السحابية مثل Google Drive و Dropbox و iCloud وغيرها، لما يميز التخزين السحابي من إمكانية الوصول إلى ملفاتك من أي جهاز كمبيوتر بدون أجهزة خاصة، في حين أن الميزة التي تتمتع بها محركات "Hard drive" هي أنه على الرغم من احتياجك لوصلة USB مع جهاز إضافى موصل به، إلا أنه سيكون لديك دائمًا إمكانية الوصول إلى بياناتك، حتى إذا فقدت الوصول إلى الإنترنت، وحتى إذا كنت لا تتذكر كلمة مرور حسابك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider" فإنه بالإضافة إلى ذلك، يتعرض أي موقع ويب للتخزين السحابي لخطر الهجمات السيبرانية والخوادم غير المحمية، إلا أن القرص الصلب الخارجي المتمثل في الـ"Hard drive" الموجود على مكتبك ليس كذلك.

ولن تضطر إلى دفع رسوم الحساب المتكررة التي قد يتعين عليك دفعها مقابل استخدام خدمة سحابية، إنما عليك فقط دفع تكلفة القرص الصلب التي تتراوح من 30 دولارًا إلى 100 دولار، لكن ما عليك سوى الدفع مرة واحدة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن محركات الأقراص الصلبة الخارجية تحمل مخاطرها الخاصة، ففي حالة تلف القرص الصلب الخارجي، يمكن أن يمسح ملفاتك، وترك قرص صلب مخزن عليه بيانات في أي مكان، يعني أنه يمكن لأي شخص التقاط بياناتك وأخذها.

ولكن إذا كنت تبحث عن طريقة لتخزين الملفات الكبيرة لفترة طويلة، فقد يكون القرص الصلب الخارجي هو أفضل خيار لك.