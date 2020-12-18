تكنولوجيا: ايه الفرق بين محركات الـ"Hard drive" والتخزين السحابى

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وفقا لما ذكره موقع "business insider" فإنه بالإضافة إلى ذلك، يتعرض أي موقع ويب للتخزين السحابي لخطر الهجمات السيبرانية والخوادم غير المحمية، إلا أن القرص الصلب الخارجي المتمثل في الـ"Hard drive" الموجود على مكتبك ليس كذلك.
ولن تضطر إلى دفع رسوم الحساب المتكررة التي قد يتعين عليك دفعها مقابل استخدام خدمة سحابية، إنما عليك فقط دفع تكلفة القرص الصلب التي تتراوح من 30 دولارًا إلى 100 دولار، لكن ما عليك سوى الدفع مرة واحدة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن محركات الأقراص الصلبة الخارجية تحمل مخاطرها الخاصة، ففي حالة تلف القرص الصلب الخارجي، يمكن أن يمسح ملفاتك، وترك قرص صلب مخزن عليه بيانات في أي مكان، يعني أنه يمكن لأي شخص التقاط بياناتك وأخذها.
ولكن إذا كنت تبحث عن طريقة لتخزين الملفات الكبيرة لفترة طويلة، فقد يكون القرص الصلب الخارجي هو أفضل خيار لك.
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