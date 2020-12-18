شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدافع عن تغييرات الخصوصية القادمة ضد فيس بوك.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت أبل على انتقادات فيس بوك بشأن التغييرات المقبلة في الخصوصية، وقالت إنها من أجل المستخدمين، حيث انتقد فيس بوك الشركة قبل تحديث iOS، والذي سيطلب من المستخدمين منح الإذن للتطبيقات لجمع البيانات المتعلقة بهم، وأصدر فيس بوك إعلانات على صفحة كاملة تهاجم شركة أبل، مدعيا أن التغييرات ستحد من قدرة الشركات على تشغيل الإعلانات المخصصة والوصول إلى عملائها بشكل فعال.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، قالت أبل فى بيانها للرد على الانتقادات: "نعتقد أن هذه مسألة بسيطة للدفاع عن مستخدمينا، يجب أن يعرف المستخدمون متى يتم جمع بياناتهم ومشاركتها عبر التطبيقات ومواقع الويب الأخرى، ويجب أن يكون لديهم خيار السماح بذلك أم لا، ولا تتطلب شفافية تتبع التطبيقات في iOS 14 من فيس بوك تغيير نهجها في تتبع المستخدمين وإنشاء إعلانات مستهدفة، فهي تتطلب ببساطة منح المستخدمين خيارًا".

يأتي بيان شركة أبل في الوقت الذي يُقال إن فيس بوك يخطط لعرض إعلان آخر مناهض لها اليوم الجمعة، وبحسب ما ورد سيدعي هذا الإعلان الجديد أن تحديث برنامج أبل سيغير الإنترنت كما نعرفه إلى الأسوأ، لأن أماكن مثل المدونات ومواقع الطهي سيتعين عليها فرض رسوم على الاشتراكات أو عمليات الشراء داخل التطبيق بدلاً من تشغيل إعلانات مخصصة تسمح لهم لتقديم محتوى مجانًا.

لن يُطلب من التطبيقات طلب إذن المستخدمين حتى وقت ما في وقت مبكر من العام المقبل، وتم تأجيل التغيير بالفعل مرة فيما قبل، فكان من المفترض في الأصل أن يبدأ بإصدار iOS 14 هذا الخريف.

يأتي الخلاف بين الشركتين في أعقاب إضافة أبل تسميات خصوصية متجر التطبيقات الجديدة التي توضح كيفية استخدام تطبيقات iOS لبياناتك.