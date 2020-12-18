كيفية استخدام التأثيرات لضبط مقاطع الفيديو في تطبيق TikTok مباشرة

دبي - يزن راشد - تحول تطبيق (تيك توك) TikTok من مجرد تطبيق لمزامنة الأغاني إلى منصة تحتوي على مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو التي تشمل فئات مختلفة، مثل: التحديات الكوميدية، وفيديوهات الطهي الإرشادية ومقاطع الفيديو السياسية والتعليمية، وغير ذلك الكثير.

ونجد أن السبب في شهرة تطبيق (TikTok) هو سهولة إنشاء مقاطع الفيديو عليه، وجزء من هذه العملية هي استخدام التأثيرات المدمجة في التطبيق، مثل: (الانتقالات) Transition التي تتيح لك تغيير شكل مقاطع الفيديو الخاصة بك ومظهرها، حيث يقدم التطبيق ثمانية انتقالات فريدة لاستخدامها إحداها في مقطع الفيديو وضبطه بسهولة داخل التطبيق.

ما هي تأثيرات الانتقال في تطبيق TikTok؟

تعتبر (الانتقالات) من أبرز ميزات تحرير الفيديو في التطبيق، ومع أن تحرير الفيديو في تطبيق TikTok بحد ذاته بسيط وسهل للغاية، إلا أن منشئ المحتوى قد استخدموا هذه الميزة باحترافية في مقاطع الفيديو الخاصة بهم لجذب المستخدمين لمتابعة حساباتهم.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (TikTok) في هاتفك الذكي.

في شريط الأدوات في الشاشة الرئيسية للتطبيق، اضغط على علامة (+).

سيُفتح لك شاشة كاميرا الهاتف مع خياران هما: تحميل مقطع فيديو موجود سابقًا في الهاتف، أو تسجيل مقطع فيديو جديد.

قم بتحميل مقطعين من مكتبة الفيديو في هاتفك أو قم بتسجيل مقطعين جديدين.

في أي من مقطعي الفيديو، اضغط على خيار (التأثيرات) Effects في أسفل الشاشة.

اضغط على خيار (الانتقال) Transition.

اسحب أداة شريط التمرير إلى المكان الذي تريد الانتقال إليه.

حدد الانتقال الذي تريده من الخيارات الموجودة بالأسفل، وسيقوم التطبيق تلقائيًا بتشغيل الفيديو من بداية الانتقال إلى نهاية المقطع.

إذا كنت لا ترغب في الموضع الذي يبدأ منه الانتقال فاضغط على سهم الرجوع.

اضغط على أيقونة الانتقال أكثر من مرة لإضافة انتقال آخر.

عند الانتهاء، اضغط على خيار (تشغيل) play لمراجعة مقطع الفيديو TikTok بالكامل.

بعد الانتهاء اضغط على خيار (حفظ) Save في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا إضافة انتقالات إلى مقطع الفيديو في تطبيق (TikTok ) باستخدام تطبيق تابع لجهة خارجية، ومن أشهرها: Videoshop و Magisto و BeeCut، التي توفر لك المزيد من خيارات التحرير المتقدمة.

وتذكر: تأكد من حفظ الفيديو الذي قمت بتحريره في الهاتف عند الانتهاء ثم قم بتحميله إلى حسابك في تطبيق (TikTok).