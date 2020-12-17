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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان Galaxy Buds Pro في مؤتمر الشركة المقرر عقده في 14 من يناير، واليوم تأتي أحدث التسريبات المصورة لتقدم نظرة أوضح على تصميم هذا الإصدار.
قدمت صفحة Evan Blass اليوم عرض ثلاثي الأبعاد لتصميم سماعة سامسونج اللاسلكية المرتقبة Galaxy Buds Pro، والتي تنطلق رسمياً في حدث Galaxy S21 في شهر يناير المقبل.
ولقد إستعرضت صفحة @Evleaks تصميم سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية التي تظهر في الصور ثلاثية الأبعاد باللون الأسود، كما كشفت التسريبات السابقة عن ألون الفضي والبنفسجي.
ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن سامسونج تقدم سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، لذا من المتوقع أن تأتي السماعة اللاسلكية الجديدة بتحسينات في التصميم مقارنة بسماعة Galaxy Buds Live لدعم إلغاء الضوضاء بكفاءة أفضل.
يذكر أن تسريبات سابقة جاءت من قاعدة بيانات FCC أوضحت أن سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية تأتي بقدرة بطارية 500 mAh، لذا نترقب حدث سامسونج القادم لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: نظرة أوضح على تصميم سماعة سامسونج اللاسلكية القادمة Galaxy Buds Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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