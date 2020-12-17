شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطور خدمة تتيح للمستخدمين التحدث "لايف" مع المشاهير مقابل دفع رسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطور فيس بوك خدمة جديدة تتيح للمستخدمين قضاء وقت مع المشاهير أو المؤثرين المفضلين لهم، ولكن مقابل دفع رسوم، إذ يتيح منتج الفيديو الجديد للشبكة الاجتماعية، الذى أطلقت عليه اسم Super، التحدث لايف مع المشاهير وطرح الأسئلة أو التقاط صور سيلفى، وفقًا لتقرير من Bloomberg.

كما يمكن للمستخدمين شراء هدايا رقمية للمشاهير، ويتم حاليًا اختبار الميزة داخليًا، كما قال متحدث باسم فيس بوك لـ Bloomberg، وليس من الواضح ما إذا كان سيكون Super تطبيقًا مستقلاً أم جزءًا من الأنظمة الأساسية الأخرى للشركة.

إلى جانب التفاعل مع المعجبين، يتمتع المبدعون بفرصة بيع منتجاتهم الخاصة أثناء البث المباشر، وفقًا لـ Bloomberg.

وينافس Super تطبيق Cameo، والذى يمكّن المستخدمين من الدفع مقابل التحدث مع المشاهير، وقد يكون محاولة من فيس بوك الجديد لإخراج التطبيق من السوق.



cameo

يتم حاليًا اختبار الميزة داخليًا، كما قال متحدث باسم فيس بوك لـ Bloomberg، ولكن لم يتم الكشف بعد عما إذا كان Super سيكون تطبيقًا مستقلاً أم جزءًا من الأنظمة الأساسية الحالية للشركة.

ومع ذلك، يبدو أنه يستمد الإلهام من تطبيق Cameo الموجود بالفعل والذى يتقاضى مبلغ يتراوح بين 5 دولارات إلى 300 دولار للمقاطع الشخصية مع المشاهير.

وفقًا لـ TechCrunch ، أكمل Cameo نحو 2000 طلب فيديو اعتبارًا من يونيو الماضى - مما يجعله هدفًا مثاليًا لـ فيس بوك.

ويعد Super هو نتاج أفكار فريق تجربة المنتجات الجديدة فى فيس بوك الذى يطور تطبيقات ومنتجات مستقلة لعملاق الوسائط الاجتماعية، إذ يبدو أن فيس بوك يسير فى طريق جديد لإنشاء تطبيقاته الخاصة بدلاً من شراء تطبيقات مصنوعة بالفعل لإضافتها إلى إمبراطوريته.

قد يكون هذا بسبب المشكلات القانونية التى تواجهها الشركة، بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ومجموعات من المدعين العامين للولاية دعوى قضائية ضد فيس بوك الأسبوع الماضى بسبب "الممارسات المانعة للمنافسة".

ومثل هذه الادعاءات، إذا ثبت أنها صحيحة، يمكن أن تجبر شركة التواصل الاجتماعى على بيع Instagram و Whatsapp.

يتهم المدعى العام فى نيويورك، ليتيسيا جيمس، والآخر من قبل المنظمين الفيدراليين، فيس بوك بالاستحواذ بشكل غير قانونى على منافسيه بطريقة "مفترسة" من أجل السيطرة على السوق.