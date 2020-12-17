ناسا تزود “بوابة القمر” بروبوتات وكالة الفضاء الكندية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت وكالة الفضاء الكندية ، عن توقيع على اتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يشارك بموجبها رائد فضاء كندي في مهمة في مدار القمر.

وأعلن نافديب بينز، وزير الابتكار والعلوم والصناعة، أن كندا سوف تشارك عام 2023 في مهمة في إطار برنامج أرتيميس لناسا، للإعداد لمهمة للهبوط على سطح القمر.

ويجري تطوير البوابة القمرية (المنصة المدارية القمرية)، وهي محطة فضائية تدور حول القمر، في إطار خطة أمريكية للعودة إلى القمر.

وتنص الشراكة الموقعة بين ناسا ووكالة الفضاء الكندية على أن الأخيرة ستوفر الروبوتات الخارجية للبوابة، بما في ذلك بناء ”Canadarm3″، وهو نظام روبوتات مستقل بأذرع متعددة وأدوات قابلة للفصل.

وسيقوم Canadarm3 بفحص وإصلاح الجزء الخارجي من البوابة، والتقاط المركبات الزائرة، ونقل وحدات البوابة أثناء دورانها حول القمر.

وتهدف الوكالة الكندية إلى تسليم Candarm3 للبوابة في عام 2026 عبر رحلة توريد لوجستية تجارية.

ويعد بناء البوابة وصيانتها خطوة حاسمة في خطة ناسا لإنشاء موطئ قدم طويل المدى على القمر، ويقصد بالبوابة أن تكون محطة أبحاث وتوقف للراحة لبعثات أطول إلى القمر وإلى الفضاء السحيق.

وقالت كاثي لوديرز، المديرة المساعدة في وكالة ناسا للتنقيب البشري والعمليات، في بيان: ”ستتيح البوابة وجودا بشريا قويا ومستداما ودائما في نهاية المطاف على سطح القمر حيث يمكننا إثبات العديد من المهارات والعمليات والتقنيات التي ستكون أساسية لمهام المريخ البشرية المستقبلية“.

وتعمل الولايات المتحدة على تطوير برنامج أرتيميس بالتعاون مع وكالات فضاء من عدد من الدول، بما فيها اليابان ودول أوروبية، من أجل تعزيز عمليات استكشاف الفضاء، قبل إطلاق بعثة استكشاف إلى القمر ومهمات أخرى إلى المريخ.