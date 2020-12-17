شاومي تكشف عن هاتفها الجديد “Redmi 9 Power”

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آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 1:12 مساءً
شركة شاومي
أعلنت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“،اليوم الخميس، عن إطلاق هاتفها الذكي ”Redmi 9 Power“ في الهند.
وكشفت تقارير تقنية سابقة أن هاتف ”Redmi 9 Power“ سيأتي ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بكسل، ويعتبر هذا الهاتف نسخة معدلة من ”Redmi Note 9 4G“.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هاتف ”Redmi 9 Power“ الذكي 10000 روبية أي ما يعادل 136.15 دولار أمريكي، وسوف يحتوى على شاشة ”Full HD +“ قياس 6.67 بوصة مع درجة على غرار ”Waterdrop“، ستكون بدقة 1،080 × 2،340 بكسل.
كما سيتم تشغيله بواسطة معالج ”Qualcomm Snapdragon 662″، وسيعمل الهاتف بنظام ”MIUI 12“ ونظام ”Android 10“.
أما بالنسبه للكاميرا الفائقة الدقة، فيأتي هاتف ”Redmi 9 Power“ ، بإعداد رباعي الكاميرا، وتتميز الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابكسل ومستشعر بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر كاميرا بدقة 2 ميغابكسل للتصوير الكلي.
في الوقت نفسه، تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل في الهاتف لالتقاط الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.
ومن المتوقع أن يتنافس هاتف ”Redmi 9 Power“ مع ”Moto E7 Plus“، ويحتوي هذا الهاتف على شاشة قياس 6.5 بوصة بدقة ”HD +“، وهو مزود بمعالج ”Qualcomm Snapdragon 460″، كما أنه مزود بخاصية ماسح بصمات الأصابع في الخلف، وتبلغ تكلفته 9499 روبية أي (129.32 دولار).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.