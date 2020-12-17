تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق شاشة ذكية بنظام HARMONY OS في 21 من ديسمبر

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي إعلان تشويقي جديد توضح فيه موعد حدث يعقد في 21 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن شاشة ذكية جديدة تعمل بنظام الشركة الجديد HARMONY OS.
بدأت العملاق الصيني مؤخراً قي إطلاق الإصدار التجريبي Harmony OS 2.0 الذي يأتي لدعم عدم محدود من الهواتف الذكية، ولقد توفر نظام هواوي بالفعل الآن على عدد من أجهزة الشركة التي تتضمن أجهزة التلفاز الذكية.
وتقدم هواوي إصدارها الجديد من الشاشات الذكية في 21 من ديسمبر، حيث يأتي الإعلان التشويقي ببعض العبارات التوضيحية التي تشير إلى آداء أفضل في التحكم عن بعد في الشاشة، كما يشير الإعلان التشويقي إلى دعم أفضل للألعاب على الشاشة الذكية.
ولقد أشار تقرير سابق إلى أن شاشة هواوي الذكية القادمة تأتي من سلسلة S، كما تتميز بحجم 55 إنش، ومعدل تحديث 60Hz، كما تأتي الشاشة بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.
يذكر أن هواوي قدمت خلال شهر أبريل هذا العام شاشة V55i الذكية المميزة بتقنية الذكاء الإصطناعي، وتدعم تقنية هواوي للمشاركة الذكية بين الشاشات، مع تقنية هواوي الذكية في الصوتيات، كما انطلقت بسعر يبدأ من 581 دولار.
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