Google Stadia تصل إلى آيفون وآيباد

دبي - يزن راشد - وصلت خدمة Google Stadia إلى iOS بعد أكثر من عام من إطلاقها، وأصبحت خدمة الألعاب السحابية من شركة جوجل تدعم الآن أجهزة آيفون وآيباد.

وبعد أسابيع قليلة من الإعلان عن قرب دعم iOS، أطلقت الشركة تطبيقًا للويب من أجل الوصول إلى الخدمة.

وتقول جوجل: إنك بحاجة إلى التحديث إلى iOS 14.3، وهو التحديث الجديد لنظام iOS الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعني هذا أن أي مستخدم للخدمة، سواء في الحساب المجاني أو المدفوع، سيكون قادرًا على الوصول إلى مكتبة ألعاب Google Stadia عبر أجهزة آبل.

وتستخدم جوجل، مثل غيرها من الخدمات السحابية المنافسة، متصفح سفاري للأجهزة المحمولة بسبب قيود آبل على تطبيقات الألعاب السحابية التي تعني أن خدمات الألعاب لا يمكن أن توجد في شكلها الحالي عبر App Store.

ويمكنك الوصول إلى خدمة الألعاب السحابية من شركة جوجل من خلال موقع الويب الخاص بها عبر متصفح سفاري أو عن طريق إنشاء أيقونة للشاشة الرئيسية تحول الخدمة إلى تطبيق تقدمي للويب، بحيث يعمل بشكل مماثل تقريبًا للتطبيق الأصلي.

وعلى عكس خدمة GeForce Now من إنفيديا أو إصدار الويب المخطط له من خدمة xCloud من مايكروسوفت، فإن Google Stadia لديها مستوى مجاني دون قيود، وتقدم الآن لعبتين مجانيتين، مع المزيد في المستقبل.

وتتطلب معظم الألعاب لوحة للألعاب، ويدعم iOS من آبل أذرعة التحكم الخاصة بمنصتي Xbox One و PlayStation 4 باستخدام البلوتوث، بالإضافة إلى ذراع التحكم المصممة خصيصًا لنظام iOS، ويمكنك أيضًا اللعب باستخدام ذراع التحكم الخاصة بخدمة جوجل، لكنها اختيارية.

وتعمل Google Stadia إلى حد ما مثل منصة الألعاب العاملة في السحابة، ويجب عليك شراء الألعاب للمنصة، ويمكنك بعد ذلك بثها من مركز البيانات القريب منك.

وتشمل الإضافات الأخيرة Cyberpunk 2077 و Assassin’s Creed Valhalla.

ويمكنك اختياريًا أن تصبح مشتركًا في Stadia Pro، وبالإضافة إلى الألعاب التي اشتريتها عبر المنصة، فإن الاشتراك يتيح لك الوصول إلى مكتبة الألعاب وبث الفيديوهات بدقة 4K، وذلك مقابل 9.99 دولارات شهريًا.