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تكنولوجيا: إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone X

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث هاتف iPhone X من أبل ضجة كبيرة عند إطلاقه منذ عدة سنوات، إذ تضمن هذا الهاتف مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمين بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يبى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 Pro Max

 

الشاشة:

iPhone 12 Pro Max: 6.7 بوصة.

iPhone X: 5.8 بوصة.

 

 نوع الشاشة:

iPhone 12 Pro Max: OLED

iPhone X:  OLED

 

 دقة الشاشة:

 iPhone 12 Pro Max: 2778x 1284بيكسل.

iPhone X: 2436 x 1125 بيكسل.

 

 

المعالج:

iPhone 12 Pro Max: A14 Bionic

 

iPhone X: A11 Bionic

 


 الذاكرة الداخلية:

iPhone 12 Pro Max: 64GB 

iPhone X: 256GB


 نظام التشغيل:

iPhone 12 Pro Max: iOS (14.x)   

iPhone X: iOS (14.x)    

 

 
البطارية:

iPhone 12 Pro Max: 3687mAh

iPhone X: 2716 mAh

 


الكاميرا الخلفية:

iPhone 12 Pro Max: ثلاثية 12 ميجابيكسل.

iPhone X: مزدوجة 12 ميجابيكسل.

 


 الكاميرا الأمامية:

iPhone 12 Pro Max: 12 ميجابيكسل.

iPhone X: 7 ميجابيكسل.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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