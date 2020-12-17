شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إعلان تويتر وقفه مارس المقبل.. يعني إيه تطبيق Periscope وسبب إنهاء دعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تويتر فى منشور على مدونتها عن وقف استخدام Periscope للأجهزة المحمولة بحلول مارس 2021، وقالت الشركة فى المنشور: "الحقيقة هى أن تطبيق Periscope فى حالة صيانة غير مستدامة، وقد ظل كذلك لفترة من الوقت، وعلى مدار العامين الماضيين، شهدنا انخفاضًا فى الاستخدام ونعلم أن تكلفة دعم التطبيق ستستمر فى الارتفاع بمرور الوقت".

تطبيق بيرسكوب:

هو تطبيق للتواصل عبر الإنترنت، يضم المحادثة الفورية والتواصل عبر الفيديو، تم تطويره بواسطة Kayvon Beykpour وJoe Bernstein واستحوذ عليه تويتر في عام 2015، كما يتيح بث فيديوهات مباشرة وبث لقطات فيديو حية لمستخدمى تويتر وليس لمستخدمى تطبيق Periscope فقط.

وقد اشترت تويتر تطبيق Periscope فى صفقة قدّرت بحوالى 100 مليون دولار، وهى الصفقة الثانية لتويتر فى الخدمات المتعلقة بالفيديو بعد عملية الاستحواذ على تطبيق فاين Vine فى منتصف 2012 مقابل 30 مليون دولار.

كذلك ففي وقت سابق واجهت شركة تويتر العديد من المشكلات بسبب التعليقات المسيئة التى يكتبها المستخدمون على خدمة البث المباشر الخاصة بها Periscope، لذلك أطلقت الشركة ميزة جديدة تحمل اسم "مشرف المحادثات" لمحاربة التعليقات السيئة والخارجة التى تظهر أثناء البث على خدمة "بيرسكوب" الشهيرة.