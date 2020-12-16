تكنولوجيا: الخليج 365: "قمة الأشقاء" الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: 23 زيارة فى 6 سنوات توثق «علاقات الأخوة ».. قمة الأشقاء والمصير المشترك.. الرئيس السيسى يستقبل ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد.. ويشيد بتطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.. ويشدد على موقف القاهرة الثابت تجاه أمن الخليج واقرأ أيضا.. واقرأ أيضا..

23 زيارة فى 6 سنوات توثق «علاقات الأخوة».. قمة الأشقاء والمصير المشترك.. الرئيس السيسى يستقبل ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد.. ويشيد بتطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.. ويشدد على موقف القاهرة الثابت تجاه أمن الخليج

23 زيارة فى 6 سنوات توثق «علاقات الأخوة».. قمة الأشقاء والمصير المشترك.. الرئيس السيسى يستقبل ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد.. ويشيد بتطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.. ويشدد على موقف القاهرة الثابت تجاه أمن الخليج بن زايد: دور مصر محورى وراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة.. السيسى يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

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