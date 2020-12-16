شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الوزراء السودانى: واثقون بقدرة الجيش على ردع أى عدوان على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن مجلس الوزراء السوداني قال إننا واثقون بقدرة الجيش على ردع أي عدوان على الحدود، ويؤكد دعمه ومساندته للجيش في حماية الحدود.

نقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصدر رفيع في حكومة ولاية القضارف، شرقي السودان، أن المليشيات الإثيوبيه نصبت كمينا بمنطقة سودانية على الشريط الحدودي أدى لمقتل ضابط برتبة رائد ، وبحسب المصدر ، إن الجيش السوداني شن هجوما صباح اليوم الأربعاء ، ودارت معارك شرسة أدت لمقتل ثلاثة جنود من الجيش السوداني بمنطقة الآسرة على الشريط الحدودي.

وأكد المصدر ، أن الجيش السوداني استرد مناطق سودانية بداخلها مزارعين إثيوبيين في الأيام الماضية ما أعتبره الجيش الأثيوبي استفزازا.