شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأرصاد: تراجع حدة الأمطار ابتداء من الغد واستمرار انخفاض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «عدد من المحافظات شهدت اليوم أمطار حيث شهدت دمياط وبورسعيد وشمال ووسط سيناء أمطار غزيرة، بينما شهدت القاهرة والجيزة وباقي المحافظات أمطار تراوحت حدتها من خفيفة إلى متوسطة»، مشيرة إلى أن كمية الأمطار ستخف ابتداء من غد الخميس، على أن تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشرقية للبلاد، فضلا عن أمطار خفيفة جدا على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وحذرت من شبورة مائية سنظهر من الصباح الباكر، حيث ستكون كثيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية، لافتة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة على القاهرة غدا.