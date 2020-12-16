شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متحدث الوزراء: ندرس تحصيل مبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامة فوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، على سؤال هل وارد أن تتعاقد الحكومة مع منظمات للحصول على لقاح لكورونا بخلاف اللقاح الصينى، وقال إن هذا القرار وارد، وأى لقاح سيحصل على تصريح من منظمة الصحة العالمية سنحصل منها على 20 مليون جرعة، وكشف أنه تم التعاقد مع جافى للحصول على 20 مليون جرعة، وهناك تفاوض مع أكثر من شركة.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن من شهر أبريل المقبل سيكون هناك خطة لتوريد اللقاح، لافتا إلى أن هناك تشديد على عدم إقامة سرادق عزاء، وعدم إقامة أفراح فى القاعات المغلقة.

وكشف أن الحكومة تدرس تحصيل مبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامة فوريًا بدلا من تحرير مخالفة وبعد 8 أشهر يتم تحصيلها الغرامة الفورية لن تكون مثل الغرامة العادية المقررة بـ 4000 جنيه.

ولفت إلى أن نسبة الإصابات فى القاهرة والجيزة والإسكندرية بها أعداد كبيرة من المصابين بكورونا ولذلك على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليد والالتزم بالتباعد، مضيفا أن المساجد تعمل كما هى ولا توجد أى قرارات بخصوص صلاة الجمعة أو أى صلاة من الصلوات الخمس.