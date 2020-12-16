تسريب الصور الصحفية الأولى لهاتف ‏Galaxy S21‎‏ من سامسونج

دبي - يزن راشد - من المتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن هواتفها الذكية الرائدة Galaxy S21، و Galaxy S21 Plus، و Galaxy S21 Ultra – بالإضافة إلى سماعات جديدة للأذن – خلال شهر يناير المقبل.

والآن، سرَّب صاحب التسريبات الشهير Evan Blass الصور الصحفية الرسمية لهاتف Galaxy S21.

وتؤكد الصورة التصميم الذي عُرف عن الهاتف حتى الآن، ومع ذلك، فهي لا تكشف عن أي من مواصفات الهاتف. وتظهر فيها واجهة الهاتف التي تُرى فيها الشاشة المسطحة مع ثقب الكاميرا الأمامية في منتصف الحافة العليا منها.

أما ظهر الهاتف، فيؤكد الكاميرات الخلفية الثلاث، بالإضافة إلى اندماج نتوء الكاميرات مع إطار الهاتف. وتكشف الصورة أيضًا عن خلفية الشاشة الخاصة بالهاتف، وقال بلاس: إنه يتوقع المزيد من التسريبات قُبيل إطلاق الهاتف.

يُذكر أنه خلال المدة الماضية، سُرِّبت الصورة الحية الأولى لهاتفي ‏Galaxy S21 Plus‎‏ و ‏Galaxy S21 Ultra‏ من سامسونج، ثم نشر الموقع المتخصص بأخبار نظام أندرويد Android Police ما قال: إنها ثلاثة مقاطع فيديو ترويجية تأتي مباشرةً من سامسونج.

وجاءت الفيديوهات متماشيةً تمامًا مع الصور المنمذجة حاسوبيًا التي سربها الحساب الشهير OnLeaks في شهر أكتوبر الماضي.

وقد ركزت الفيديوهات على نظام الكاميرات الخلفية، حيث يقدم هاتفا Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus ثلاث كاميرات خلفية، فيما يقدم هاتف Galaxy S21 Ultra خمس كاميرات، ويشمل ذلك ما يبدو أنها العدسات المقربة Periscope.

وفي مقاطع الفيديو، لُوحظ أن هاتف Galaxy S21 Ultra يأتي مع شاشة منحنية، وذلك بدلًا من الشاشة المستوية في هاتفي Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus من سامسونج.

وركزت الشركة في نهاية مقاطع الفيديو على أن الهواتف الثلاثة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويُشار إلى أن موقع Android Police كان قد ذكر في شهر نوفمبر الماضي أن هاتف Galaxy S21 يقدم شاشة بقياس 6.2 إنشات، فيما يقدم Galaxy S21 Plus شاشة بقياس 6.7 إنشات، ويقدم Galaxy S21 Ultra شاشة بقياس 6.8 إنشات.