كوالكوم تعلن عن معالجها الأحدث سنابدراجون 678‏

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة كوالكوم يوم الثلاثاء عن معالجها الأحدث (سنابدراجون 678) Snapdragon 678 المخصص للأجهزة المحمولة، مثل: الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية.

وأوضحت عملاقة الرقائق الإلكترونية الأمريكية في بيان أن المعالج الجديد يأتي بوصفه تكملة لمعالج (سنابدراجون 675)، وهو يقدم ترقيات عامة في الأداء، بالإضافة إلى تحسين قدرات التقاط الصور، وتسجيل الفيديو.

وقال (كيدار كونداب) – نائب الرئيس لإدارة المنتجات في كوالكوم: “نحن في وضع فريد يسمح لنا بدعم مصنعي المعدات الأصلية من خلال تقديم الجيل التالي من الأجهزة التي تقدم الميزات والأداء المطلوبين”. وأضاف: “يوفر (سنابدراجون 678) إمكانات متقدمة للهاتف المحمول في مجال الترفيه اليومي، وذلك من خلال سرعات فائقة عبر الاتصالات الموثوقة، ومن خلال عمر البطارية الطويل الأمد للمستهلكين في جميع أنحاء العالم”.

وقالت كوالكوم: إن (سنابدراجون 678) يقدم – مقارنةً بمعالج (سنابدراجون 675) – عدة تحسينات، ويشمل ذلك وصول سرعة معالج Kryo 460 إلى 2.2 جيجاهرتز، بالإضافة إلى زيادة أداء وحدة معالجة الرسومات (أدرينو 612) Adreno 612.

وبالإضافة إلى ترقيات الأداء هذه، يدعم (سنابدراجون 678) القدرات الديناميكي للتصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو من خلال وحدة Qualcomm Spectra 250L ISP التي تدعم صور الكاميرات الثلاثية بدقة تصل إلى 48 ميجابكسل، وميزات، مثل: Portrait Mode، و Low Light Capture، و Laser Autofocus.

ويمكن للمستخدمين تسجيل الفيديو بدقة 4K مع ميزات للتسجيل، مثل: التسجيل بالحركة البطيئة، والتكبير البصري بمعدل 5x، والوضع الرأسي، بالإضافة إلى دعم الكاميرا الأمامية المزدوجة حتى دقة 16 ميجابكسل.

ولتحسين تجارب الترفيه، فإن المعالج الجديد من كوالكوم حُسِّن من أجل محركات الألعاب، مثل: Unity، و Messiah، و NeoX، و Unreal Engine 4.

ويأتي معالج (سنابدراجون 678) مع مودم (سنابدراجون إكس12 إل تي إي) Snapdragon X12 LTE الذي يوفر سرعات تنزيل وتحميل فائقة، بالإضافة إلى أوقات سريعة للاستجابة. ويدعم المودم التنزيل بسرعة 600 ميجابت في الثانية، والتحميل بسرعة 150 ميجابت في الثانية.