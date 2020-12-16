فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 16, 2020 511 قريبا Google Photos ستضيف خيار لتحويل صور ثنائية الأبعاد الى ثلاثية الأبعاد???? Google تطلق على الصور ثلاثية الأبعاد مسمى Cinematic photos وستتم العملية تلقائيا.

كانت هذه تفاصيل خبر قريبا Google Photos ستضيف خيار لتحويل صور ثنائية الأبعاد الى ثلاثية الأبعاد???? Google تطلق على الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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