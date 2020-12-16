شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يهدد بتفكيك شركات التكنولوجيا حال انتهاك القواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى قواعد أكثر صرامة وغرامات باهظة فى الاتحاد الأوروبى، إذ يمكن للمسئولين تفكيك شركات التكنولوجيا التى تنخرط فى أعمال مناهضة للمنافسة، وكشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن مسودتين تشريعيتين، الأولى لقانون الأسواق الرقمية (DMA) والذى يهدف إلى الحد من سلوك مكافحة الاحتكار بين شركات التكنولوجيا، بينما الثانية هى قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذى يسعى إلى جعل الشركات أكثر عرضة للمساءلة عن الأنشطة غير القانونية والضارة التى تحدث على منصاتهم، مع إجبار المنصات على إزالة هذا المحتوى بسرعة.

وقد تواجه الشركات التى تنتهك DMA غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية فى جميع أنحاء العالم و"مدفوعات جزائية دورية" تصل إلى 5% من متوسط ​​الدخل اليومى، إذا استمروا فى انتهاك القواعد، فقد يفكر الاتحاد الأوروبى فى "العلاجات السلوكية والهيكلية، على سبيل المثال تجريد أجزاء من الشركات".

إذا أصبح DSA قانونًا ولم تتعامل الأنظمة الأساسية مع المحتوى غير القانونى أو الضار بشكل كافٍ، فقد تتعرض لغرامات تصل إلى 6% من دخلها العالمى، وللمقارنة، يبلغ الحد الأقصى للغرامة على انتهاكات لائحة حماية البيانات العامة 20 مليون يورو (نحو 31 مليون دولار) أو 4% من إجمالى الإيرادات السنوية - أيهما أعلى.

وتتمثل أهداف المفوضية الأوروبية مع القواعد المقترحة فى "إنشاء مساحة رقمية أكثر أمانًا يتم فيها حماية الحقوق الأساسية لجميع مستخدمى الخدمات الرقمية وإنشاء ساحة لعب متكافئة لتعزيز الابتكار والنمو والقدرة التنافسية، فى كل من أوروبا.

تمثل هذه التشريعات أول تجديد رئيسى لنهج الاتحاد الأوروبى فى إدارة الإنترنت لمدة عقدين من الزمن، كما تشير صحيفة Financial Times، إذ أعربت رئيسة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى، مارجريت فيستاجر، عن أملها لشبكة CNBC فى أن يتم تبنى القواعد فى أقرب وقت ممكن، لكن الأمر قد يستغرق عامين.

وبموجب DMA يتعين على الشركات السماح للمستخدمين بإزالة البرامج المثبتة مسبقًا، ولن يكونوا قادرين على التعامل مع منتجاتهم وخدماتهم "بشكل أفضل فى الترتيب من الخدمات أو المنتجات المماثلة التى تقدمها جهات خارجية"، إذ فرض الاتحاد الأوروبى غرامة على جوجل بسبب ممارسات مماثلة فى الماضى، بينما قامت شركة أبل العام الماضى بتعديل خوارزميات App Store الخاصة بها حتى لا تظهر تطبيقاتها الخاصة دائمًا فى نتائج البحث.

وستؤثر القواعد المقترحة على المستخدمين بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال، سيتم إخطارهم عندما تزيل الأنظمة الأساسية المحتوى الخاص بهم ويكون لديهم طريقة للاعتراض عليه، وستكون هناك قواعد شفافة للإشراف على المحتوى.

ويتطلب DSA من الأنظمة الأساسية توفير "معلومات مفيدة" حول الإعلانات، وستحتاج الخدمات أيضًا إلى توضيح سبب توصيتها بمحتوى معين، وسيتعين على المستخدمين إلغاء الاشتراك فى تلقى مثل هذه الاقتراحات.