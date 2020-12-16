شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعلن وقف تطبيق Periscope رسميا بحلول مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط تويتر لإنهاء دعم تطبيق Periscope إذ أعلنت الشركة فى منشور على مدونتها عن وقف استخدام Periscope للأجهزة المحمولة بحلول مارس 2021، وقالت الشركة فى المنشور: "الحقيقة هى أن تطبيق Periscope فى حالة صيانة غير مستدامة، وقد ظل كذلك لفترة من الوقت، وعلى مدار العامين الماضيين، شهدنا انخفاضًا فى الاستخدام ونعلم أن تكلفة دعم التطبيق ستستمر فى الارتفاع بمرور الوقت".
وعلى الرغم من أن التطبيق لن يتوقف عن العمل حتى العام المقبل، فقد بدأ تويتر بالفعل فى إنهاء دعمه، إذ يمنع التحديث الذى أصدرته الشركة اليوم المستخدمين الجدد من التسجيل للحصول على حساب.
ووفقًا للأسئلة الشائعة التى نشرتها الشركة ستظل أى عمليات بث قمت بمشاركتها عبر تويتر على شكل إعادات replays، وتقول الشركة إنك ستتمكن من تنزيل أرشيف لأى محتوى سجلته قبل مارس 2021.
علاوة على ذلك، سيظل موقع Periscope على الويب كما هو أرشيف للقراءة فقط لمقاطع الفيديو التى يبثها الأشخاص علنًا، وبالنسبة لأولئك الذين ما زالوا مستعدين للبث عبر تويتر، سيمكنهم القيام بذلك من خلال ميزة تويتر Live للتطبيق.
بدأت الشائعات التى تفيد بأن تويتر خطط لإغلاق Periscope فى الانتشار الأسبوع الماضى عندما عثرت المطورة جين مانشون وونج، على مقتطفات كود تشير إلى إشعار إغلاق داخل التطبيق.
واستحوذ تويتر على Periscope فى عام 2015 قبل أن يكون التطبيق متاحًا للجمهور، وفى عام 2016، واصلت الشركة إتاحة معظم وظائف Periscope مباشرةً من خلال تطبيقها الرئيسى، وفى ذلك الوقت، حقق Periscope شعبية كبيرة، حتى طغى عليه منصات مثل Twitch و YouTube.
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