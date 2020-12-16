تكنولوجيا: سامسونج تنفي التقارير التي تشير إلى إنهاء خط إنتاجها من سلسلة Galaxy Note

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت عدة تقارير سابقة إلى خطط سامسونج لإنهاء سلسلة Galaxy Note مع إطلاق سلسلة Galaxy S21 مع قلم S العام المقبل، إلا أن تصريحات رسمية جاءت من العملاق الكوري اليوم لتنفي صحة هذه التقارير.

أكد TM Roh رئيس قسم الهاتف في شركة سامسونج في تصريحات مؤخراً على خطط الشركة لجلب بعض من مميزات سلسلة Galaxy Note في إصدارات أخرى للشركة، حيث من المتوقع أن تقدم قلم S في أحدث إصدارات سلسلة Galaxy S21، كما تدعم إصدارها القادم القابل للطي Z Fold3 أيضاً بقلم S.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن سامسونج تتجه لإنهاء سلسلة Galaxy Note بعد إطلاق Galaxy S21، إلا أن تقرير جاء اليوم من كوريا الجنوبية ليؤكد على عدم صحة هذه التقارير، كما أوضح المتحدث من شركة سامسونج أن الشركة بدأت بالفعل في تطوير الجيل القادم من هواتف Galaxy Note إستعداداً للعام المقبل.

كما أكد على تصريحات TM Roh السابقة في خطط الشركة لجلب قلم S في إصدارات أخرى من هواتف الشركة، إلا أن مع التوسع بمميزات Note في إصدارات أخرى، إلا أن سامسونج لا تخطط لإنهاء سلسلة Galaxy Note، أيضاً لم تؤكد تصريحات الشركة الجديدة على إطلاق السلسلة كاملة العام المقبل، أو أن سامسونج ستكتفي بإصدار واحد فقط سنوياً من سلسلة Note.

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