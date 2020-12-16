مشكلة فنية في خدمة “جيميل” تؤثر على آلاف المستخدمين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة غوغل،الثلاثاء، عن وجود مشكلة فنية في خدمة غوغل للبريد الإلكتروني “جيميل”، غداة عطل كبير واجهه عملاق الإنترنت وأدّى لحرمان مستخدميه في أنحاء واسعة من العالم من العديد من خدماته لبعض الوقت.

وقالت شركة غوغل في بيان نشرته على منصّاتها “نحن على علم بوجود مشكلة في جيميل تؤثّر على مجموعة فرعية كبيرة من المستخدمين”.

وأضاف البيان أنّ مستخدمي الإنترنت المتأثّرين بهذه المشكلة “يمكنهم الوصول إلى جيميل لكنّهم يواجهون رسائل خطأ و/أو فترات انتظار طويلة و/أو سلوكيات غير معتادة”.

وقرابة الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت غرينيتش أفاد موقع “داون ديتيكتر” المتخصص أنّ أكثر من 15 ألف مستخدم للإنترنت أبلغوا عن مشاكل واجهتهم لدى استخدامهم “جيميل”.

وخلافاً لما حصل، الاثنين، بدا أنّ سائر خدمات غوغل، مثل محرّك البحث وخدمة تحديد الموقع الجغرافي ومنصّة “يوتيوب” لمشاركة التسجيلات المصوّرة، لم تتأثّر بالعطل الذي أصاب خدمة البريد الإلكتروني.