تكنولوجيا: جوجل تجلب ميزة إنشاء الصور السينمائية 3D بشكل تلقائي في Google Photos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة جوجل في دفع ميزة جديدة لتطبيق Google Photos خلال الفترة القادمة، والتي تتيح تحويل صور المستخدم بشكل تلقائي إلى صور سينمائية ثلاثية الأبعاد.

نشرت شركة جوجل على حسابها الخاص في تويتر عرض توضيحي تكشف من خلاله عن ميزة “Cinematic photos” الجديدة التي تقدم لمستخدمي تطبيق Google Photos، والتي تعمل على إنشاء صور بمؤثرات 3D سينمائية من الصور الأصلية الخاصة بالمستخدم.

وتشير شركة جوجل إلى أن ميزة “Cinematic photos” ستدعم تجربة عرض حيوية وينبض بالحياة للصور التي تم تخزينها مسبقاً في تطبيق صور جوجل، حيث تعمل الميزة على إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي لإدراك أبعاد وعمق الصور لإبتكار مشهد ثلاثي الأبعاد مميز.

أيضاً تعمل الميزة على بدء تحريك الكاميرة الإفتراضية في الصورة عقب إدراك عمق وتفاصيل الصورة، على أن يتم تحريك الصورة بشكل إنسيابي يحاكي الأفلام السينمائية.

وتؤكد جوجل على خططها لدفع ميزة “Cinematic photos” في تطبيق Google Photos بشكل تدريجي للمستخدمين خلال الشهر المقبل، كما تدعم الصور 3D الجديدة المشاركة كمقاطع فيديو بشكل سريع.

أيضاً من المقرر أن تقدم جوجل مجموعة جديدة من تصاميم معرض الصور في Google Photos، على أن تتميز التصاميم الجديدة بتنسيق أفضل كما ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لتحديد ألوان تصميم المعرض التي تتوافق مع الألوان المميزة للصور، كما سيعمل التطبيق على عرض الصور والذكريات المفضلة للمستخدم في البداية.

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