عطل فني مفاجئ يضرب خدمات «Gmail» يؤدي لتعطل الرسائل

أعلنت شركة "جوجل" أن بعض مستخدمي Gmail يواجهون مشاكل الآن في الاستفادة من مميزات الخدمة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة، على عطل فني واسع النطاق أصاب خدمات جوجل وGmail بمصر وجميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن مجموعة من مستخدمي Gmail تعاني من أعطال فنية لأكثر من ساعتين، حيث تلقى عدد من المستخدمين رسائل خاطئة أو تعرضوا لفترات انتظار طويلة، وبعض المشاكل التقنية غير المتوقعة.

وتكررت نفس الواقعة منذ أشهر سابقة، بعدما أوضحت جوجل أن المشكلات مستمرة والتحقيقات جارية، وكتبت في لوحة معلومات الحالة في "G Suite": سنقدم تحديثًا يوضح بالتفصيل متى نتوقع حل المشكلة.

ولم تتأثر خدمات جوجل الأخرى مثل محرك البحث أو يوتيوب، بالعطل، رغم إبلاغ نحو 18 ألف من مستخدمي Gmail عن مواجهة مشاكل.

ويوم الاثنين، توقفت أغلب خدمات جوجل عن العمل لعدة ساعات، منها يوتيوب وجي ميل وجوجل درايف ومتجر جوجل، حيث اشتكى كثيرون حول العالم من انقطاع معظم الخدمات.