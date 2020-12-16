إطلاق ‏Nokia C1 Plus‏ ليكون أرخص هاتف نوكيا يدعم ‏‎4G‎

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة HMD Global يوم الاثنين عن هاتفها الذكي الأحدث (نوكيا سي1 بلس) Nokia C1 Plus، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات.

وكانت الشركة الفنلندية قد أطلقت هاتف Nokia C1 العام الماضي، ثم أطلقت هاتف Nokia C2 في شهر آذار/ مارس الماضي.

والآن، يأتي هاتف Nokia C1 Plus بوصفه نسخة محسنة من هاتف Nokia C1، ولكنه يحافظ على قياس الشاشة بواقع 5.45 بوصات، لذا فهو لا يزال أصغر من هاتف Nokia C2 الذي يقدم شاشة بقياس 5.7 بوصات.

ويمتاز هاتف Nokia C1 Plus بدعم شبكات الجيل الرابع 4G، وبأنه يعمل بنظام التشغيل (أندرويد 10 جو) Android 10 Go، وسيُطلق في السوق قبل نهاية العام الحالي بسعر 69 يورو. وتقول HMD Global: إنه أرخص هاتف 4G من نوكيا على الإطلاق.

وتأتي شاشة الهاتف – الذي يزن 146 جرامًا ويأتي بسماكة 8.8 ملم – بدقة 960×480 بكسلًا مع نسبة أبعاد 18:9. ويحتوي الهاتف معالجًا رباعي النوى بتردد 1.4 جيجاهرتز، كما يحتوي ذاكرة للوصول العشوائي (رام) بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 16 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

وعلى ظهر Nokia C1 Plus، هناك كاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية أيضًا بدقة 5 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 2,500 ميلي أمبير في الساعة.

ويأتي هاتف Nokia C1 Plus الجديد بالتزامن مع إعلان الشركة عن هاتف آخر هو Nokia 5.4، وهو الهاتف الأحدث ضمن تشكيلتها المدعوم بمعالج Snapdragon 662 والكاميرا الرباعية والبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وتقدم HMD Global الآن Nokia 5.4 بصفته الإضافة الأحدث إلى سلسلة Nokia 5، بحيث إنه يجلب التصميم المسمى Nordic الذي ظهر في Nokia 3.4 و Nokia 2.4.

ويجلب Nokia 5.4 العديد من التغييرات المرئية بالمقارنة مع Nokia 5.3، إذ هناك شاشة مثقوبة الآن للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.