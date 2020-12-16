شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية قص الفيديو فى VLC على جهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر
1. ابدأ برنامج VLC وافتح الفيديو الذي تريد قصه.
2. توجه إلى النقطة في الفيديو حيث تريد أن تبدأ مقطعك.
3. في شريط القائمة أعلى الشاشة، اضغط على "تشغيل"، ثم اضغط على "تسجيل".
4. ابدأ تشغيل الفيديو مرة أخرى، ثم قم بتشغيله حتى النقطة التي تريد إنهاء قصك فيها، ثم اضغط فوق "تسجيل" مرة أخرى في شريط القائمة، أو إذا كنت ترغب في تضمين مقطع آخر في نفس الملف، فيمكنك التخطي إلى بداية هذا المقطع ومتابعة التسجيل.
5. بمجرد الضغط فوق "تسجيل" في المرة الثانية، سيتم حفظ الفيديو الجديد في مجلد "الأفلام" على جهاز Mac، وستتم تسميته "vlc-record" متبوعًا بالتاريخ والوقت والعنوان الأصلي للفيديو.
يمكنك العثور على مجلد "الأفلام" بالضغط فوق اسم جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الشريط الجانبي لـ Finder ، متبوعًا بـ "Macintosh HD" ، ثم "المستخدمون" ، ثم اسم حسابك ، ثم "الأفلام".
كما يمكنك أيضًا تغيير مكان حفظ التسجيلات الخاصة بك من خلال قائمة "التفضيلات" في VLC.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.