شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد أليكسا التابع لأمازون يصبح أكثر ذكاءً مع ميزة Live Translation والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أمازون تحديث مهارات مساعدها الصوتي Alexa، حيث إن أحدث ميزة أعلنتها أمازون تجعل Alexa أكثر ذكاءً من ذي قبل، فوفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، سيتم تجهيز Alexa الآن بميزة Live Translation، حيث سيجمع Alexa بين تقنية التعرف على الكلام من أمازون مع الترجمة الآلية العصبية لهذه الميزة.

وتدعم ميزة Live Translation الترجمة بين الإنجليزية والفرنسية أو الهندية أو الإسبانية أو البرتغالية أو الألمانية أو الإيطالية، ومع الميزة الجديدة، أصبحت Alexa أكثر توازناً قليلاً مع مساعد جوجل، الذي كان يتمتع بهذه الميزة لفترة من الوقت الآن، وفي أكتوبر من العام الماضي، قدمت أمازون الوضع متعدد اللغات لـ Alexa.

فعلى سبيل المثال، إذا سألت عن الطقس باللغة الإنجليزية، فسوف ترد Alexa باللغة الإنجليزية، وإذا كنت تتحدث بالهندية، فسوف تفهم Alexa وترد باللغة الهندية، وفي الوقت نفسه، تشتمل مهارات Alexa الأخرى التي تمت ترقيتها على Alexa الأكثر ذكاءً على أجهزة Fire TV.

ويمكن للمستخدمين الآن سؤال Alexa على أجهزة Fire TV عن الطقس أو للحصول على معلومات عامة دون مقاطعة مشاهدة التلفزيون أو تجربة التصفح، وسيتم الرد على الردود بواسطة Alexa على تراكب شاشة جزئي أعلى تشغيل الفيديو بملء الشاشة أو خلفية شاشة تصفح Fire TV.

ويمكن لمستخدمي Amazon Fire TV الآن أيضًا تسجيل الدخول دون الحاجة إلى إدخال بيانات اعتماد أمازون باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، كما يرسل أمازون للمستخدمين عنوان URL يمكن فتحه على جهاز ثانوي (هاتف محمول / كمبيوتر محمول) إلى جانب رمز على التلفزيون.

ويمكن للمستخدمين فتح عنوان URL هذا على جهاز ثانوي يقوم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد أمازون، وبمجرد إدخال الرمز المعروض على التلفزيون في صفحة الويب هذه، يتم تسجيل Fire TV في الحساب المستخدم أثناء فتح عنوان URL.