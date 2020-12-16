شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pinterest تسوى دعوى التمييز بين الجنسين مقابل 22.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" فسيتم دفع المبلغ المتبقي لبروجرز ومحاميها، وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت أنباء الاتفاقية لأول مرة.

وتعد هذه التسوية هى واحدة من أكبر الدعاوى القضائية التي تم الإعلان عنها علنًا بشأن التمييز الفردي بين الجنسين، وقال محامى بروجرز لصحيفة التايمز، إنه في حين أن الاتفاقات الخاصة يمكن أن تكون أكبر، إلا أنها لا تحاسب الشركات بنفس الطريقة.

وفى شكواها، التي تم تقديمها في أغسطس الماضى، قالت بروجرز إنها تلقت أجرًا أقل من زملائها الذكور، واستُبعدت مرارًا وتكرارًا من الاجتماعات المهمة، وحصلت تعليقات جنسانية، وعندما تحدثت عن سوء المعاملة، قالت إنها طُردت.

وجاءت الشكوى فى أعقاب تصريحات عامة من Ifeoma Ozoma و Aerica Shimizu Banks، قالتا إنهما واجهتا العنصرية والتمييز الجنسي في الشركة.

وقالت كلاهما إنهما كانا يتقاضيان أجوراً زهيدة على الرغم من المبادرات الرئيسية الرائدة في Pinterest، وحصلا على مكافأة أقل من عام عندما تركا الشركة.

وأعلنت Pinterest أن محاميًا خارجيًا كان يجري تحقيقًا مستقلاً في أعقاب هذه الادعاءات، ومع ذلك، استمر تدفق المزيد من القصص.

كما أنه في سبتمبر، نشرت The Verge مقالاً يشرح بالتفصيل مزاعم جديدة بالتمييز والانتقام في مكان العمل، لا سيما بالنسبة للنساء وذوي البشرة الداكنة فى فريق الشئون المالية.

وفي بيان مشترك تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى The Verge ، قالا بروجرز و Pinterest: "تدرك Pinterest أهمية تعزيز بيئة عمل متنوعة ومنصفة وشاملة وستواصل أعمالها لتحسين ثقافتها.

وأضاف البيان: "ترحب فرانسواز بالخطوات الهادفة التي اتخذتها Pinterest لتحسين بيئة مكان العمل، وتشجع على التزام Pinterest ببناء ثقافة تسمح لجميع الموظفين بالشعور بالاندماج والدعم".