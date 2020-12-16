شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالبات لشركة أمازون بالامتثال لمذكرات الاستدعاء للتحقيق بشأن سلامة العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المدعي العام في كاليفورنيا "كزافييه بيسيرا" من أحد القضاة إصدار أمر قضائي لشركة أمازون بالامتثال لمذكرات استدعاء أصدرها مكتبه قبل أربعة أشهر تقريبًا كجزء من تحقيق في كيفية حماية الشركة للعاملين من فيروس كورونا، وقال "بيسيرا" إن عملاق المبيعات عبر الإنترنت لم يقدم معلومات كافية عن خطوات السلامة وحالة الإصابات والوفيات في مرافق الشحن عبر كاليفورنيا، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

ويعد المدعي العام هو اختيار الرئيس المنتخب جو بايدن لقيادة قسم الصحة والخدمات الإنسانية؛ سيكون أول لاتيني في المنصب، وقال بيسيرا: "نحن نحقق لأننا تلقينا تقارير ومعلومات وشكاوى حول الظروف والحوادث"، وأضاف: "نعتقد أن الأمر يستحق النظر في بروتوكولات وممارسات أمازون، بناءً على المعلومات التي تلقيناها".

ويسرد ملف المحكمة من بيسيرا تقارير إعلامية عن وفاة ثلاثة عمال في أمازون، لكنه قال إن الشركة لم تذكر أيًا منهم في ردودها، وتقول إنه تعلم المزيد عن معدل إصابة الشركة من مشاركات مدونتها أكثر مما تعلمه من ردود الاستدعاء، ولم ترد الشركة على طلب للتعليق ترك عبر البريد الإلكتروني المقدم للصحفيين.

وقالت أمازون في بيان لصحيفة The Sacramento Bee إنها "رائدة في توفير تدابير السلامة الخاصة بفيروس COVID-19 لموظفينا - لقد استثمرنا مليارات الدولارات في المعدات والتكنولوجيا، بما في ذلك بناء الاختبارات في الموقع للموظفين وتوفير الحماية الشخصية، والمعدات، ونشجع أي شخص على مقارنة سرعتنا وإجراءاتنا في هذا المجال مع أي صاحب عمل رئيسي آخر ".

ويريد بيسيرا من قاضي المحكمة العليا في مقاطعة ساكرامنتو أن يكتشف أن الشركة لم تقدم تفاصيل محددة عن جهودها للوقاية من فيروس كورونا ردًا على مذكرات الاستدعاء الصادرة في 19 أغسطس، بما في ذلك سياسات الإجازات المرضية وإجراءات التنظيف، كما يريد الوصول إلى البيانات الأولية للشركة حول عدد الإصابات والوفيات في منشآتها في كاليفورنيا.

وقال: "نحن بحاجة ماسة إلى معرفة الشكاوى التي قدمها شركاء أمازون إلى الشركة حول ظروف العمل، والانتقام المحتمل ضد الموظفين الذين يثيرون هذه المخاوف المتعلقة بالسلامة في مكان العمل"، "ليس لدينا وقت للتباطؤ ... دولتنا تجد نفسها في خضم هذا الوباء".

,يريد مكتبه معرفة المنشآت التي لديها أعلى معدلات إصابة، وكيف تحدد الشركة الموظفين الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس، وأي اتصالات أجرتها مع مسؤولي الصحة، والوثائق المتعلقة بأي دعاوى قضائية أو تحقيقات من قبل الأفراد أو الوكالات الأخرى، فيما يرفض بيسيرا بشكل روتيني التعليق على التحقيقات الجارية، لكنه دعا إلى مؤتمر صحفي افتراضي لانتقاد أمازون لجنيها مليارات الدولارات خلال الوباء حيث يتجه المستهلكون بشكل متزايد إلى عمليات الشراء عبر الإنترنت عبر المتاجر التقليدية - وهي أرباح قال إنها مبنية على عملهم، الموظفين الذين يعرضون أنفسهم للخطر.

وقال مكتبه إن التحقيق بدأ الربيع الماضي في سعي للحصول على أمر المحكمة، وأرسل المسؤولون لأول مرة رسالة إلى أمازون في مايو للحصول على معلومات، كما أطلقت كال- OSHA، المعروفة أكثر باسم قسم السلامة والصحة المهنية، وإدارة سان فرانسيسكو للصحة العامة تحقيقات. كما يحقق المسؤولون في ولايات أخرى في شكاوى عمال أمازون.