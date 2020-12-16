شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث watchOS 7.2 يصل لمستخدمى ساعات أبل الذكية.. اعرف المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل تحديثا watchOS 7.2 لجميع مستخدمي ساعتها الذكية Watch Series 3 وما فوق في جميع أنحاء العالم، والذى دعمته بعدة مزايا، إلا أن الميزتين الجديرتين بالملاحظة في تحديث البرنامج هما خدمة الاشتراك في تمارين اللياقة البدنية الجديدة من أبل وإشعارات لياقة القلب.

وبالحديث عن خدمة Apple Fitness + أولاً، فهذه خدمة تمرين جديدة ستصل الآن إلى بلدان معينة فقط بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، ومن خلال هذه الخدمة، سيتمكن مستخدمو Apple Watch من اختيار التدريبات على غرار الاستوديو على أجهزة iPhone وiPad وApple TV الخاصة بهم من أجل 10 أنواع مختلفة من التدريبات عبر مجموعة من الفترات.

بما في ذلك التدريب الفاصل عالي الكثافة (HIIT) والقوة واليوغا، والرقص، والأساسية، وركوب الدراجات، والمشي (للجري والمشي)، والتجديف، والتهدئة اليقظة.

وبالانتقال إلى إشعارات اللياقة، ستسمح الميزة للمستخدمين بمشاهدة مستوى اللياقة البدنية للقلب في تطبيق Health على أيفون، وتلقي إشعار على Apple Watch إذا كانت تقع ضمن النطاق المنخفض.

كما سيتمكن المستخدمون من رؤية فئة Cardio Fitness في تطبيق Health على iPhone لمراجعة ما إذا كان مستوى اللياقة البدنية للقلب الخاص بهم مصنفًا على أنه مرتفع أو أعلى من المتوسط ​​أو أقل من المتوسط ​​أو منخفض ، بالنسبة للأشخاص في نفس الفئة العمرية ومن نفس الجنس، وبخلاف ذلك ، قامت أبل أيضًا بتضمين الكثير من الميزات الجديدة الأخرى أيضًا.