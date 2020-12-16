شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تبلغ تكلفة أن تصبح واحدا من محبى أبل الأوفياء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع CNN الأمريكى أن تكلفة أن تكون واحدا من المعجبين الأوفياء لشركة أبل مرتفع للغاية، فشراء أغلى إصدار من معظم أجهزة أبل بما فى ذلك الملحقات، وخدمة أبلCare + خلال هذا العام، سيحتاج منك إنفاق ما يقرب من 80 ألف دولار لامتلاك أفضل نسخة من كل جهاز تقدمه الشركة الأمريكية.

هل يمكنك تحمل تكلفة أن تصبح من أقوى محبى أبل؟

يرغب محبو أبل فى الحصول على أفضل أجهزة الشركة، وعلى رأسها هاتف iPhone 12 Pro Max الذى يضم أكبر شاشة بين نسخ هواتف أيفون 2020 بحجم 6.7 بوصة، وأفضل مجموعة كاميرات، وأكبر بطارية، ومثل باقى سلسلة iPhone 12، فهو يدعم اتصال 5G، ومع تأمين أبلCare +، وحافظة MagSafe من السيليكون وشاحن MagSafe، سيحتاج المستخدم إلى إنفاق أكثر من 1700 دولار للحصول على الهاتف.

أما أغلى منتج من أبل هو جهاز Mac Pro، والذى يبلغ سعره نحو 6000 دولار، لكن إذا كنت ترغب فى الحصول على بعض الإضافات بالكمبيوتر مثل معالج Intel Xeon W بقوة 2.5 جيجاهرتز و 28 نواة ؛ 1.5 تيرابايت من الذاكرة 8 تيرابايت من السعة التخزينية وشاشة Pro Display XDR مقاس 32 بوصة مع Retina 6K ، ستحتاج إلى إنفاق أكثر من 62000 دولار.

وكونك من محبى أبل يعنى أنك ربما تريد أفضل جهاز MacBook ، لذا سيكون عليك دفع 2800 دولار للحصول على جهاز MacBook Pro سعة 2.4 جيجاهرتز مدعومًا بمعالج Intel Core i9 ثمانى النواة من الجيل التاسع مع Turbo Boost حتى 5.0 جيجاهرتز، و64 جيجابايت من الذاكرة، ومع إضافة ملحقات مثل الماوس بدون استخدام اليدين وحقيبة جلدية، فستدفع فى النهاية ما يزيد قليلاً عن 9000 دولار.

وفقًا لـ CNN، تأتى أغلى ساعة أبل بمتجرها عبر الإنترنت مع علبة فضية من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 44 مم، وحزام جلدى أسود من مجموعة أبل Watch Hermès بسعر 1648 دولارًا، بما فى ذلك + أبلCare.

أما أغلى جهاز iPad هو أحدث جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، والذى يبلغ سعره 2،583 دولارًا بذاكرة 1 تيرابايت وقلم أبل Pencil (الجيل الثاني) ولوحة مفاتيح QWERTY وحامل و أبل Care + وحقيبة ظهر.

وبالنسبة للجيل السابع من iPod touch، بما فى ذلك حالة ، أبلCare + ، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت، فسيصل سعره إلى 488 دولارًا، أما بالنسبة للسماعات فكشفت أبل عن سماعات AirPods Max فوق الأذن بسعر 608 دولارات.

وبالطبع ستحتاج إلى شراء أغلى مكبرات صوت ذكية من أبل، وهو HomePod بسعر 338 دولارًا.

يمكنك أيضا الحصول على خدمة أبل TV مقابل 228 دولارًا. وأخيرًا، ستدفع 359.40 دولارًا سنويًا (29.95 دولارًا شهريًا) بعد فترة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد لحزمة خدمات أبل One، ويتضمن ذلك أبل TV + وخدمة الألعاب أبل Arcade و أبل News + و 2 تيرابايت من مساحة تخزين iCloud و أبل Fitness +.

وأوضح تقرير CNN أن المبلغ المحدد المطلوب للحصول على كل ما سبق هو 79875.26 دولارًا.