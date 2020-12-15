شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح أيباد قياس 10.5 بوصة مطلع العام الجديد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" تنوى مفاجأة عشاق أجهزتها بطرح نسخة جديدة من أجهزة الأيباد مطلع العام الجديد 2021، وأوضح موقع "جى إس إم آرينا" أن "أبل" تنوى كشف النقاب عن نسخة جديدة وإصدار محدث من أجهزة "أيباد" الجديدة بقياس 10.5 بوصة، وستعتمد "أبل" فى أيباد الجديد على مجموعة شرائح "أيه 13 بيونيك" فائقة السرعة، وتشير التسريبات إلى أن آيباد الجديد سيكون من الجيل التاسع وسيأتى بهيكل أنحف وأخف وزنا، وبشاشة فائقة الدقة بقياس 10.5 بوصة.

وسيتم تزويد أيباد الجديد أيضا بذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 4 جيجابايت بسعة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر سيبدأ من 299 دولارا أمريكيا، أى أقل من النموذج السابق الذى كان يبدأ من 329 دولارا.

وكشف محلل أبل الشهير Ming Chi-Kuo في مذكرة بحثية للمستثمرين نوفمبر الماضى أن الشركة ستطلق على الأرجح جهاز iPad جديدًا بشاشة LED صغيرة و سماعات AirPods 3 جديدة في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2021، ومن المتوقع أن تتعاقد شركة أبل مع الشركة المصنعة الصينية Jialianyi لتقنية الألواح اللينة LCP (البوليمر البلوري السائل) ، مما يجعل الشركة جزءًا من سلسلة التوريد لمنتجات أبل المختلفة.

وباستخدام تقنية LCP ، ستتمكن أبل من استخدام اتصال مرن بين المكونات، مع إمكانات نقل بيانات عالية السرعة وزمن وصول منخفض، ويبدأ mini-LED ‌iPad‌ الإنتاج الضخم في النصف الأول من عام 2021، بمكونات صوتية وبصرية متطورة.