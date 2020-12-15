تكنولوجيا: إجراء أول عملية جراحية على يد روبوت فى أوكرانيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أحد مستشفيات الطوارئ السريرية فى مدينة لفيف غرب أوكرانيا أول عملية جراحية يقوم بها روبوت جرَّاح يسمى "دافنشي"، وقال مدير مستشفى الطوارئ السريرية أوليج سامشوك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أوكرانيا برس) اليوم الثلاثاء، "أجرى الجراح الروبوتي دافنشى أول عملية جراحية له في مستشفى الطوارئ السريرية بلفيف، وكان قادرًا على إزالة فتق في الحجاب الحاجز".

وأوضح سامشوك أن المريض الذي خضع للعملية يبلغ 50 عاما وهو من سكان منطقة لفيف واشتبه الأطباء في إصابته بنزيف في الجهاز الهضمي، وأظهر الفحص وجود ثقب كبير جدا بين تجويف البطن والصدر.

وكان الروبوت على بعد عدة أمتار من المريض أثناء العملية، وقامت كاميرته ببث الصورة إلى المسعفين الذين بدورهم يتحكمون في أذرع الروبوت الأربعة من مسافة بعيدة.

وفقا لمدير المستشفى، قضى الروبوت دافنشي على المشكلة بشكل لا تشوبه شائبة، كما أجرى جراحة تجميلية للمريض.

