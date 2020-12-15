تكنولوجيا: Dell تكشف عن جهاز حاسب Dell XPS 13 9310 بالجيل 11 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Dell رسمياً اليوم عن جهاز حاسب Dell XPS 13 9310 في السوق الهندي بالجيل 11 من معالجات إنتل، مع كرت شاشة Intel Xe.

يتميز جهاز Dell XPS 13 9310 بتصميم نحيف وخفيف مع معايير Evo، ويدعم الجهاز الجيل 11 من معالجات إنتل، كما يأتي بتحسينات في عمر البطارية.

ويتوفر جهاز Dell XPS 13 9310 بنماذج مميزة بمعالج Core i5، أو معالج Core i7، حيث تدعم المعالجات آداء رائع، وإستجابة أسرع، كما تقدم كرت الشاشة Intel Xe تحسينات في الجرافيك.

أيضاً يأتي جهاز Dell XPS 13 9310 بشاشة بتصميم Infinity Edge حيث تأتي إطارات الشاشة بتصميم نحيف جداً، مع أبعاد 16:10، مع تغطية بنسبة 100% من ألوان sRGB، وسطوع 500-nit، كما تصل جودة العرض إلى 4K Plus.

كما يتميز XPS 13 9310 بتصميم من الألومنيوم وألياف الكربون، وأيضاً طبقة زجاجية، كما يدعم الجهاز طبقة من زجاج Corning Gorilla لحماية الشاشة.

ويدعم هذا الإصدار تقنية Windows Hello وFar-Field Cortana للحماية والتسجيل في الجهاز مع 4 من الميكروفونات المدمجة والتي تأتي لدعم التقنية، كما تقدم الشركة الجهاز باثنان من الإختيارات في الألوان هما الفضي البلاتين، أو الأبيض، على أن يتوفر في يناير من العام المقبل.

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