تكنولوجيا: صور حية تستعرض تصميم هاتف شاومي Redmi K40 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت مجموعة من الصور الحية التي تعود لهاتف شاومي القادم Redmi K40، حيث تكشف الصور عن تصميم الكاميرة الخلفية والشاشة بوضوح.

تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة Redmi K40 خلال الفترة القادمة، ولقد جاءت الصور الحية اليوم لتوضح تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

وتكشف الصور الحية عن إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر كبير في الجزء العلوي وثلاثة من المستشعرات في الجزء السفلي مع تصميم مستطيل لوحدة الكاميرة.

أيضاً يأتي هاتف Redmi K40 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، حيث تتوسط الكاميرة الشاشة، كما تكشف صورة أخرى عن تصميم الإطار الجاني الذي يضم فتحة لشريحة SIM.

وفي الجزء السفلي من هاتف Redmi K40 يظهر منفذ USB-C للشحن، مع مدخل 3.5 مم للسماعات، مع مكبر صوتي، ومن المتوقع أن تحدد شاومي موعد للإعلان عن سلسلة Redmi K40 خلال الفترة القادمة.

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