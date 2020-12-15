تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد مواصفات Reno5 Pro Plus المرتقب من Oppo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo يوم 24 من ديسمبر لإطلاق هاتف Reno5 Pro Plus، واليوم رصدت تسريبات مصورة للهاتف في قاعدة بيانات TENAA، ولقد أكدت التسريبات على المواصفات التي نشرت حول الهاتف حتى الآن.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف Reno5 Pro Plus يأتي برقاقة معالج Snapdragon 865، كما يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما تتضمن الإعدادات كاميرة periscope، مع أكثر من إختيار للسعة التخزينية.

ولقد ظهر الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم PDRM00، كما تقدم رقاقة المعالج سرعة 2.8 GHz في هاتف Reno5 Pro Plus، لذا تؤكد التسريبات اليوم على أن الرقاقة المستخدمة هي Snapdragon 865، أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام.

كما يأتي هاتف Reno5 Pro Plus بإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بعدد 4 من النماذج للأسواق.

من جانب أخر تضم إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف Reno5 Pro Plus مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم توضح الكاميرة المخصصة لعدسات التكبير.

ويتميز هاتف Reno5 Pro Plus بحجم شاشة 6.55 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع تصميم منحني من الجانبين، كما تأتي الشاشة بكاميرة في ثقب الشاشة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Reno5 Pro Plus بقدرة بطارية 4400 mAh كحد أدني، مع نظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11، أيضاً ينطلق الهاتف بألوان الأسود والفضي، ووزن 184 جرام، ومن المقرر أن يتم الكشف عن سعر هذا الإصدار في الحدث الذي يعقد في 24 من ديسمبر الجاري.

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