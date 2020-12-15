فيسبوك تطلق تطبيقها الموسيقي التعاوني Collab

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة فيسبوك بشكل رسمي Collab، وهو تطبيقها لمقاطع الفيديو الموسيقية التعاونية الذي تم إطلاقه لأول مرة بصفته إصدارًا تجريبيًا بدعوة فقط في شهر مايو.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء مقاطع الفيديو الموسيقية القصيرة من خلال الجمع بين ما يصل إلى ثلاثة مقاطع فيديو مستقلة.

ويمكن لثلاثة موسيقيين عزف الأجزاء المختلف من الأغنية ودمج الأجزاء في فيديو واحد.

ويتم نشر كل مقطع فيديو يتم إنشاؤه في الخلاصة العامة لتطبيق Collab، حيث يمكن للأشخاص مشاهدته وتشغيله إذا اختاروا ذلك.

ويمكنك أيضًا تسجيل جزء واحد، ومن ثم مزجه مع جزأين آخرين تجدهما في الخلاصة العامة لتطبيق Collab، كما يمكنك مزج مقاطع الفيديو الخاصة بأشخاص آخرين معًا دون الحاجة إلى أن تكون موسيقيًا.

ووفقًا لفيسبوك، يُنسب لكل مستخدم مساهماته، ولا داعي للقلق بشأن ترتيب جميع مقاطع الفيديو، إذ يتضمن التطبيق أدوات لمزامنة الأجزاء معًا.

ولم يتم دمج التطبيق بشكل مباشر مع فيسبوك، لكن يمكنك تصدير المنتجات النهائية إلى قصة إنستاجرام، بالإضافة إلى المنصات الأخرى، ومن ضمنها تيك توك.

ويعتبر التطبيق واحدًا من العديد من المشاريع من مجموعة البحث والتطوير الداخلية ضمن فيسبوك المسماة NPE، التي تختبر الأفكار الجديدة التي يمكن أن تؤثر في خطوات فيسبوك التالية في مجال التواصل الاجتماعي.

ويَعِد التطبيق بتقديم نهج جديد لصناعة الموسيقى التعاونية من خلال الجمع بين صناع المحتوى والمعجبين؛ لإنتاج مقاطع الفيديو الأصلية ومشاهدتها ومزجها ومطابقتها.

ويكمن الفرق الرئيسي بين تيك توك و Collab في إمكانية خلط جميع مقاطع الفيديو المنشورة عبر Collab ومطابقتها مع غيرها.

ويمكن لصناع المحتوى تسجيل مقاطع الفيديو الموسيقية القصيرة، أو التمرير لاكتشاف مقاطع الفيديو الموسيقية القصيرة، وذلك من أجل إنتاج مقطوعة جديدة.

ويصل طول مقطع الفيديو الموسيقي الواحد إلى 15 ثانية فقط، وقالت فيسبوك: إن صناع المحتوى قادرون على مشاركة هذه الإبداعات عبر المنصات الأخرى بعد نشرها في البداية ضمن Collab.

وأضافت أنها تبحث في خيارات حفظ مقاطع الفيديو المنتجة باستخدام Collab دون نشرها بشكل علني أولاً.