شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تكشف عن تاكسى كهربائى ذاتى القيادة تصل سرعته إلى 75 ميلاً فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة السيارات الذاتية التابعة لشركة أمازون "Zoox" عن سيارتها ذاتية القيادة التي تقربها خطوة واحدة من إطلاق أسطول من الروبوتات، حيث تم تصميم السيارة الكهربائية التي تعمل بدون سائق بالكامل لتكون بمثابة سيارة تستوعب أربعة ركاب في مواجهة بعضهم البعض، وهي الأولى في الصناعة التي يمكنها العمل بسرعة تصل إلى 75 ميلاً في الساعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن السيارة مزودة بمجموعتي بطارية توفران للمركبة ما يصل إلى 16 ساعة متواصلة بشحنة واحدة.

تخطط Zoox لإطلاق تطبيق قريبًا لخدمة حجز السيارات في المستقبل في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك سان فرانسيسكو ولاس فيجاس.



السيارة من الداخل

وقالت عائشة إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة Zoox: "يُعد الكشف عن سيارتنا علامة فارقة في تاريخ شركتنا ويمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو نشر خدمة نقل السيارات المستقلة."

وأضافت إيفانز: "نعمل على تغيير تجربة الراكب لتوفير التنقل الفائق كخدمة للمدن"، موضحة: "بما أننا نرى الإحصائيات المثيرة للقلق حول انبعاثات الكربون وحوادث المرور، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى أن نبني حلاً مستدامًا وآمنًا يتيح للركاب الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب."

يبلغ طول السيارة ذات الأربع عجلات 11 قدمًا فقط، وتتميز بأربعة مقاعد داخل تصميم على طراز عربة النقل، وتم اختيار التصميم لأنه يحيط بالركاب، وهو ما يعادل حماية خمس نجوم للسلامة من الحوادث لجميع المقاعد الأربعة، ويسمح لنظام الوسادة الهوائية الذي يتم نشره في كل مقعد.

قال جيسي ليفينسون، الرئيس التنفيذي لشركة Zoox والشريك المؤسس لها: "السلامة هي أساس كل ما نقوم به، لقد منحنا بناء مركبة من الألف إلى الياء الفرصة لإعادة تصور سلامة الركاب، والانتقال من التدابير التفاعلية إلى الإجراءات الاستباقية".