تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Nokia 5.4 برقاقة معالج Snapdragon 662 وسعر 189يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD رسمياً اليوم عن هاتف Nokia 5.4، الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 662 وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية وسعر 189يورو.

ينطلق هاتف Nokia 5.4 اليوم بشاشة IPS LCD بحجم 6.39 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة كاميرة في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Nokia 5.4 رقاقة معالج Snapdragon 662 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أيضاً ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 10.

وفي الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Nokia 5.4 بكاميرة مميزة بتصميم دائري وإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

كما يضم هاتف Nokia 5.4 مستشعر للبصمة إلى أسفل إعدادات الكاميرة، وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 4000 mAh، مع منفذ USB-C للشحن وشاحن بقدرة 10W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بسعر 189 يورو وألوان الأزرق والأرجواني، كما يتوفر في أسواق الشرق الأوسط قريباً.

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