آبل تطلق رسميًا خدمتها الرياضية Fitness Plus

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة آبل رسميًا خدمتها الرياضية الجديدة Fitness Plus، إيذانًا بوصول خدمة الاشتراك الأحدث للشركة.

وتقدم Fitness Plus مجموعة متنوعة من التدريبات الموجهة – على غرار المنافسين، مثل Peloton – بسعر 9.99 دولارات أمريكية في الشهر أو 79.99 دولار في السنة.

وتشتمل الخدمة عند الإطلاق على تمارين مصنفة ضمن 10 فئات: التدريب المتقطع العالي الكثافة HIIT، وتمارين القوة، واليوغا، والرقص، والتمارين الأساسية، وركوب الدراجات، وجهاز المشي للجري والمشي، والتجديف، وتمارين الاسترخاء.

وتحتاج من أجل استخدام Fitness Plus إلى الجيل الثالث من ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 3 أو الأجيال الأحدث مع نظام التشغيل watchOS 7.2 الصادر حديثًا بالاقتران مع جهاز iPhone 6S أو جهاز أحدث يعمل بنظام iOS 14.3 الصادر حديثًا.

وإذا كنت تخطط لاستخدام حاسب آيباد أو منصة Apple TV لعرض مقاطع فيديو Fitness Plus، فتحتاج أيضًا إلى تحديث هذه الأجهزة إلى iOS 14.3 أو tvOS 14.3، على التوالي.

وبعد تحديث آيفون وساعة آبل الذكية، يمكن الوصول إلى Fitness Plus من خلال علامة التبويب الجديدة في تطبيق Fitness المثبت سابقًا ضمن هاتفك.

ويمكن لمستخدمي حاسب آيباد تنزيل تطبيق Fitness من App Store، بينما يرى مستخدمو منصة Apple TV التطبيق مثبتًا تلقائيًا بعد التحديث إلى tvOS 14.3.

ويحصل المالكون الحاليون لساعة آبل الذكية على النسخة التجريبية المجانية البالغة مدتها شهرًا واحدًا من الخدمة الرياضية.

بينما يمكن للعملاء الذين يشترون الجيل الثالث من ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 3 أو الأجيال الأحدث الحصول على الخدمة المجانية لمدة ثلاثة أشهر.

ويمكن مشاركة اشتراك واحد في Fitness Plus مع ما يصل إلى ستة مستخدمين من خلال خدمة المشاركة العائلية Family Sharing من آبل.

كما أن الخدمة الرياضية مدرجة أيضًا ضمن خطة Apple One Premier، التي تشمل Apple Music و Apple TV Plus و Apple Arcade و Apple News Plus و 2 تيرابايت من المساحة التخزين عبر آيكلاود مقابل 29.95 دولار شهريًا.

وتمثل الخدمة طريقة جديدة من آبل لجعل المستخدمين يلتصقون بالنظام البيئي لمنتجاتها في حال الرغبة بالانضمام إلى دروس اللياقة البدنية دون الحاجة للذهاب إلى الصالة الرياضية.