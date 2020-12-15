ملصقات الخصوصية أصبحت متوفرة عبر متجر التطبيقات

دبي - يزن راشد - تفي شركة آبل بوعدها بتوفير المزيد من الشفافية حول جمع بيانات تطبيقات iOS مع إطلاقها لملصقات الخصوصية الجديدة عبر متجر التطبيقات بشكل رسمي لجميع مالكي أجهزة iOS العاملة بأحدث إصدار من iOS 14.

وأعلنت الشركة لأول مرة عن نيتها تقديم ملصقات الخصوصية في مؤتمرها للمطورين WWDC في شهر يونيو.

وكشفت آبل في الشهر الماضي أنه يتعين على المطورين تقديم هذه المعلومات بحلول الثامن من ديسمبر أو المخاطرة بفقدان القدرة على تحديث التطبيقات.

وتقول آبل: إن الملصقات الجديدة ستكون مطلوبة للتطبيقات عبر جميع منصاتها، ومن ضمنها iOS و iPadOS و macOS و watchOS و tvOS.

ويجب أن تكون الملصقات محدثة ودقيقة في كل مرة يرسل فيها المطور تحديثًا جديدًا، بحيث يمكن للمستخدمين رؤيتها قبل تنزيل التطبيق من المتجر.

وتلتزم آبل أيضًا بالمعيار نفسه، وهو أمر أوضحته الشركة في الأسبوع الماضي عندما واجهت الشركة انتقادات من تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك بسبب التناقض الواضح في متطلباتها، قبل أن تقول آبل: إنها توفر أيضًا ملصقات لجميع برامجها.

وسيكون لكل تطبيق ضمن متجر التطبيقات ملصق الخصوصية القابل للعرض عبر الويب أيضًا، كما سيكون لجميع تطبيقات آبل الملصقات نفسها عبر صفحات المنتج ضمن متجر التطبيقات.

وتقول آبل: إنها توفر المعلومات الخاصة بملصق الخصوصية عبر الويب في حال عدم امتلاك التطبيق لصفحة المنتج في متجر التطبيقات لأنه لا يمكن إزالته.

وفيما يتعلق بكيفية تنظيم الملصقات، فقد قسمت آبل جمع البيانات إلى ثلاث فئات:

البيانات المستخدمة لتتبعك. البيانات المرتبطة بك. البيانات غير المرتبطة بك.

البيانات المستخدمة لتتبعك: يعني التتبع في هذا السياق أن مطور التطبيق يربط البيانات من التطبيق أو البيانات التي تم جمعها من جهازك بالبيانات الأخرى من التطبيقات أو مواقع الويب الخاصة بالشركات الأخرى، وذلك بغرض الإعلانات الموجهة.

البيانات المرتبطة بك: هي البيانات التي يمكن استخدامها لتحديد هويتك، ويعني هذا البيانات التي تم الحصول عليها من استخدام التطبيق أو امتلاك حساب في الخدمة أو المنصة، وأي بيانات يتم الحصول عليها من الجهاز نفسه.

البيانات غير المرتبطة بك: توضح متى لا يتم ربط الأنواع المعينة من البيانات بك بأي طريقة يمكن التعرف عليها.

ولدى آبل المزيد من المعلومات المحددة التي تركز على المطورين حول الملصقات الجديدة في صفحة بوابة المطورين الخاصة بها.

وتعد الملصقات جزءًا من مجموعة من التغييرات التي طرحتها آبل هذا العام لتقديم المزيد من التنبيهات عند جمع البيانات عبر أجهزتها.

وتعتزم الشركة إطلاق ميزة جديدة للخصوصية تتطلب من المطورين طلب الإذن الصريح لتتبع مستخدمي أجهزة iOS عبر التطبيقات والمواقع من خلال معرّف الإعلان الرقمي IDFA.

وكانت الخطة تتطلب ذلك مع إطلاق iOS 14، لكن آبل أعلنت في شهر سبتمبر أنها تؤجل طرح الميزة حتى وقت ما من العام المقبل، وذلك لمنح المطورين المزيد من الوقت للامتثال.