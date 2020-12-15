شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إندونيسيا تطلب من إيلون ماسك إنشاء مطار فضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الرئيس الإندونيسى، جوكو ويدودو، على شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة، إنشاء مطار فضائى لإطلاق الصواريخ فى بلاده، وأفادت وكالة "بلومبرج" أن الرئيس الإندونيسى بحث إمكانية بناء المطار الفضائى فى بلاده أثناء مكالمة هاتفية دارت بينه وبين رئيس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك.

وجاء فى بيان تقدم به ديوان الوزير الإندونيسى للشئون البحرية والاستثمارات أن ماسك قال إن خبراءه سيصلون العاصمة الإندونيسية جاكرتا فى يناير المقبل لبحث كل التفاصيل المتعلقة بالاقتراح الإندونيسى.

يذكر أن السلطات الإندونيسية كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن خططها لإنشاء مطار فضائى قومى فى جزيرة بياك في محافظة بابوا الإندونيسية، مع ملاحظة أن الموقع المذكور يعد من أفضل المواقع لإطلاق الصواريخ الفضائية من الناحية الجغرافية.