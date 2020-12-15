بعضها اكتشف بالصدفة..أبرز 5 كواكب مكتشفة في 2020

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:19 صباحاً - يبدو أن عام 2020 سيكون استثنائي بكل المقاييس ، فبخلاف كابوس كورونا الذي أرعب العالم ، شهد العام الجاري اكتشافات فضائية مهمة .

ولم يبح الكون بجميع أسراره بعد، فهناك المزيد من الأسرار التي يتم اكتشافها، لا سيما فيما يتعلق بالكواكب الجديدة التي يرصدها علماء الفلك.

وجاءت بعض هذه الاكتشافات الجديدة بمحض الصدفة، بينما جاء البعض الآخر ضمن مشروعات بحثية كانت تستهدف اكتشاف بعض مناطق الكون المجهولة.

1-كوكب الجحيم

يسبح هذا الكوكب خارج المجموعة الشمسية على بعد ملايين السنوات الضوئية عن الأرض، ويعد واحدا من أكثر الكواكب التي تم اكتشافها “تطرفًا”، حيث تتكون محيطاته من حمم منصهرة، وتمطر سماءه الصخور.

وتصل الرياح به إلى سرعات تفوق سرعة الصوت، وهو ما جعل علماء الفلك يطلقون عليه اسم “كوكب الجحيم”.

واكتشف هذا الكوكب الجديد علماء من جامعة ماكجيل الكندية وجامعة يورك البريطانية والمعهد الهندي لتعليم العلوم، وتم الإعلان عنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020 في الدورية الشهرية للجمعية الملكية الفلكية.

2-كوكب بحجم الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن عثور تلسكوب “تيس” الذي يسمى بـ”صياد الكواكب” على أول كوكب بحجم كوكب الأرض في يناير/ كانون الثاني من عام 2020.

وقال العلماء إنه من المحتمل وجود حياة على الكوكب، الذي تمت تسمية بـ”TOI 700 d”، وأنه قد يكون صالحا للسكن.

وأضافوا أن الكوكب يدور حول قزم أحمر (نجم صغير وبارد نسبيًا) ويقع على مسافة تزيد قليلاً عن 100 سنة ضوئية، ويتلقى الكوكب من القزم الأحمر 86٪ من الطاقة التي تعطيها الشمس للأرض.

3- كوكب أمطاره من حديد

أعلن باحثون من جامعة جنيف السويسرية في مارس/آذار 2020، عن اكتشاف كوكب يعتقد أن سماءه تمطر حديدا، إذ تصل درجات الحرارة على سطحه إلى 2400 درجة مئوية ما يؤدي إلى تبخر المعادن في أحد جوانبه.

والكوكب الذي يبعد عن الأرض بحوالي 640 سنة ضوئية، يتميز بأن أحد جوانبه نهار دائم تصل درجات الحرارة فيه إلى 2400 درجة مئوية، والجانب الآخر ليل دائم وأكثر برودة.

وتؤدي الحرارة المرتفعة إلى تبخر المعادن على الجانب الحار، لتنتقل بعد ذلك بفعل الرياح للجانب الآخر الذي يسوده الظلام الدامس دائما، ونظرا لانخفاض درجة الحرارة على الجانب المظلم، يحدث تكثيف لتلك المعادن التي تتساقط بعد ذلك كأمطار من الحديد.

4- كوكب بحجم نبتون

أعلن علماء الفلك في يونيو/حزيران 2020 عن العثور على كوكب جديد بحجم الكوكب نبتون، يدور حول نجم على بعد 32 سنة ضوئية من الأرض.

والكوكب الجديد يسمى “إيه يو ميك بي”، وهو حار للغاية بما يجعله غير مؤهل لاستضافة الحياة، وتبلغ عمر شمسه من 20 إلى 30 مليون سنة، أي أصغر 180 مرة من عمر شمس كوكب الأرض.

5- كوكب بحجم زحل

على عكس الكواكب الأخرى التي اكتشفها علماء الفلك عبر التلسكوبات الفضائية المتخصصة، فإن الكوكب “Gliese 3470″، القريب من حجم كوكب زحل، له أهمية خاصة لأن من عثر عليه ينتمي إلى علماء الفلك الهواة.

ويقول تقرير نشره في أغسطس/آب 2020، موقع “الكون اليوم”، أن علماء الفلك الهواة هم جزء من مشروع صيد الكواكب الخارجية، وهي مجموعة تصف نفسها بأنها “أول برنامج دولي ينسقه علماء الفلك الهواة للبحث عن الكواكب الخارجية الصالحة للسكن”.

وفي حالة الكوكب الجديد “Gliese 3470″، جاءت معظم بيانات المراقبة من عالم فلك من الهواة يدعى “فيليب سكوت”، الذي بنى مرصدًا في الفناء الخلفي لمنزله، ودون ملاحظاته باستخدام تلسكوبه الشخصي 12.5 بوصة بين شهري ديسمبر/كانون الأول 2019 ومايو/أيار 2020.