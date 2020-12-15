تكنولوجيا: سلسلة هواتف VIVO X60 تنطلق بمعالج EXYNOS 1080 في 29 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد إعلان تشويقي نشر على Weibo مؤخراً على موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة VIVO X60، حيث تقدم VIVO الإصدارات الجديدة في حدث يعقد في 29 من ديسمبر.

تستعد شركة VIVO للكشف عن جيل جديد من هواتف الشركة قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تقدم الشركة سلسلة VIVO X60 برقاقة معالج EXYNOS 1080.

ويوضح الإعلان التشويقي التصميم المميز لهواتف VIVO X60 من الجهة الخلفية، حيث يأتي الإصدار الجديد بتصميم أفضل في إعدادات الكاميرة مقارنة بالإصدار السابق Vivo X50، ومن المتوقع أن يضم إصدار Pro إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة.

ويتوافق تصميم وحدة الكاميرة الخلفية في كافة إصدارات سلسلة VIVO X60، حيث تقدم الشركة الهواتف بتصميم مستطيل في وحدة الكاميرة الخلفية، كما يضم الجزء العلوي مستشعر بحجم أكبر.

من جانب أخر تقدم VIVO سلسلة X60 هذا العام بالتعاون مع ZEISS، حيث قامت الأخيرة بتطوير مستشعرات الكاميرة في هواتف X60، كما تتضمن الهواتف مستشعر كاميرة Micro بتثبيت فائق، أيضاً تضم إعدادات الكاميرة لوحة micro لدعم ميزة blacklight night vision 2.0 وعدسات Zeiss.

يذكر أن هاتف VIVO X60 هو الإصدار الأول الذي ينطلق للأسواق برقاقة معالج EXYNOS 1080، وهي أول رقاقة طورت من سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر، وثماني من الأنوية مع نواة Cortex-A78 واحدة بسرعة 2.8GHz، وثلاثة من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.6GHz، و4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0GHz.

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