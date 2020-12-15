كيف تُستخدم إعلانات الهواتف الذكية لتحديد موقعك بدقة؟

دبي - يزن راشد - شهد هذا العام اندفاعًا كبيرًا من الكيانات الحكومية للحصول على مجموعة من البيانات الجديدة والمثيرة للجدل في بعض الأحيان، مثل: بيانات الموقع التي تُجمع باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية الشائعة، ومن بين هذه الكيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، والجيش الأمريكي الجيش الذي قام بشراء بيانات الموقع من تطبيقات الهاتف المحمول، مثل: تطبيق Muslim Pro وذلك لغرض مكافحة الإرهاب، من بين أسباب أخرى.

والآن، كشف تقرير جديد أن شركة (Bsightful) – التابعة لشركة (Verint) التي تعتبر من أكبر بائعي أدوات المراقبة والتجسس وبرمجياتها في العالم، ومن ضمن عملائها وكالة المخابرات الأمريكية – تستخدم إعلانات الهواتف المحمولة بطريقة ذكية للغاية للتربح منها.

حيث تقوم شركة (Bsightful) باستخدام المعلومات المقدمة مجانًا عن المستخدمين من مطوري التطبيقات، ومن خلالها يمكن للشركة تحديد الموقع الجغرافي لأي شخص بدقة، وفي الوقت نفسه تقوم الشركة ببيع هذه البيانات لمن يرغب.

الجدير بالذكر أنه لا توجد معلومات كافية عن شركة (Bsightful) حيث لا يذكر موقعها على الإنترنت شيئًا عما تفعله الشركة، وليس لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، يوضح التقرير مدى سهولة جمع معلومات الموقع من خلال إعلانات الهاتف المحمول، وهو الأمر الذي قد يعرّض أمان هاتفك الذكي للخطر.

كيف تستخدم الشركة إعلانات الهاتف المحمول لجمع البيانات وبيعها لمن يرغب؟

لنفترض أنك معلن، فإذا كنت ترغب في شراء مساحة إعلانية داخل تطبيق ما، فأنت تريد التأكد من أن الأشخاص الذين يستخدمون هذا التطبيق هم الأشخاص أنفسهم الذين من المحتمل أن يشتروا منتجك، على سبيل المثال: إذا كنت تبيع ماكينات حلاقة للرجال، فمن المحتمل ألا ترغب في الإعلان داخل تطبيق لأزياء السيدات، لأن هذا الجمهور لن يشتري منتجك بالتأكيد.

لذا للمساعدة في مطابقة المعلنين مع جمهور التطبيق المناسب، يُستخدم ما يُعرف باسم (منصات الطلب الجانبية) Demand-Side Platform أو DSP، وباستخدام هذه المنصات سيقوم مطورو التطبيقات بتحميل معلومات بيانات المستخدم الخاصة بهم، مثل: ما هي الهواتف التي ثبتت هذا التطبيق وأين توجد، وسيستخدم المعلنون هذه المعلومات لمعرفة أفضل مكان لوضع إعلاناتهم.

ووفقًا للتقرير تقوم شركة (Bsightful) بإنشاء ما يُسمى (shell Demand-side platform) لجمع بيانات الموقع وبيانات الهاتف الأخرى التي يقدمها مطورو التطبيق عن عمد، ولكن يتعين عليهم إعادة إرسال الإعلانات من وقت لآخر للحفاظ على DSP نشيطًا، حيث يمكن للشركة بعد ذلك بيع هذه البيانات إلى الحكومات أو جهات تنفيذ القانون أو أي كيان مستعد للدفع.

ومع أن هذه البيانات المستقاة من هذه الأساليب ليست بدقة جمع بيانات الموقع مباشرة، ولكنها لا تزال دقيقة بما يكفي لتهديد أمانك وخصوصيتك، ففي ظل أفضل الظروف، يمكن للمؤسسة تحديد موقع شخص ما بدقة خلال حيز متر واحد باستخدام رقم هاتفه فقط.

وبالطبع، لكي يعمل هذا النهج في تتبعك، ستحتاج إلى تثبيت التطبيق المناسب في هاتفك، والسماح لهذا التطبيق باستخدام معلوماتك لاستهدافك بالإعلانات، حيث سيكون من الصعب تتبع المستخدمين الذين يتخذون أقصى درجات الحذر بشأن أذونات التطبيقات، أو يثبتون أدوات لمنع الإعلانات في هواتفهم.