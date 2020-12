أوبو تكشف عن تصورها لهاتف قابل للطي بثلاثة مفاصل

دبي - يزن راشد - عقدت شركة (أوبو) Oppo منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حدثها السنوي Oppo Inno Day بنسخته الثانية، وهو الحدث الذي تكشف فيه الشركة الصينية عن منتجات بشكل تصوري، وقد تُطلَق لاحقًا بوصفها منتجات متاحة لعامة المستهلكين.

وركّزت أوبو خلال حدث Oppo Inno Day 2020 على الكشف عن هاتف ذكي مع شاشة قابلة للتمدد، بالإضافة إلى نظارات جديدة تدعم تقنية الواقع المعزز.

وقبل نهاية الشهر الماضي، كشفت الشركة الصينية أنها لا تخطط في الوقت الحالي لإنتاج الهاتف لإطلاقه تجاريًا. إذ قالت أوبو لموقع Android Authority: “لا وجود لخطة لتسويقه على المدى القصير، مع أنه بمنزلة دليل على تحول تصاميم المنتجات وتطورها في المستقبل. ويتطلب التسويق البحث في السوق ومبررات تجارية، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت”.

والآن Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo.



First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmP — OPPO (@oppo) December 14, 2020 أوبو عن هاتف تصوري بتصميم قابل للطي مميز، وذلك بالتعاون مع إستديو التصميم الياباني (نيندو) Nendo. ويمتاز الهاتف بوجود ثلاثة مفاصل تسمح باستخدامه في سبعة أحجام مختلفة.

ويمتاز الهاتف أيضًا بوجود قلم إلكتروني يُدخل فيه حينما لا يُستخدم.

وحين طي هاتف أوبو فإن حجمه لا يتجاوز حجم بطاقة الائتمان، وحين فتح المفصل الأول، يمكن كشف جزء من الشاشة يُخصص لعرض الساعة، والإشعارات، وحين فتح المفصل الثاني، فسوف تزيد المساحة المكشوفة من الشاشة التي يمكن استخدامها لالتقاط الصور الذاتية، إذ لا تزال الكاميرا مواجهة للمستخدم. وحين فتح المفصل الثالث، فسوف تكشف مساحة الشاشة كاملة، التي تبدو عريضة مقارنة بالهواتف الذكية القابلة للطي الحالية. ويمكن استخدامها للألعاب، وكذلك لتعدد المهام، حيث يمكن فتح ثلاثة تطبيقات معًا.

كما كشفت أوبو مع إستديو التصميم الياباني عن سماعات الأذن التصورية التي يمكن وضعها في عُلبة الشحن، ولكن يمكن في الوقت ذاته ربط إحداهما بالأخرى، وذلك للحصول على أصغر حجم ممكن لعلبة الشحن. ويمكن وضع العلبة على مكبر ذكي للصوت، حيث يُشحن لاسلكيًا، وفي الوقت ذاته تستمر الموسيقى بالتشغيل على مكبر الصوت.