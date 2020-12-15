شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إنتاج هواتف أيفون لن يتأثر بأعمال العنف فى مصنع الشركة بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن إنتاج هواتف أيفون لن يتأثر بأعمال العنف في منشأة ويسترون المصنعة لهواتف أبل بالقرب من بنجالورو بالهند، وفقًا لمصادر صناعية، إذ تظاهر العمال في منشأة التصنيع التابعة لشركة ويسترون في منطقة Narasapura الصناعية بالقرب من بنجالورو يوم السبت بسبب عدم حصولهم على الأجور المناسبة.

وقال مصدر في الصناعة لوكالة PTI : "إنتاج هواتف أيفون سيتأثر بشكل طفيف بسبب العنف، إذ يتم تصنيع iPhone SE 2020 فقط بواسطة ويسترون في مصنع Kolar الخاص بها، ويتوفر مخزون كافٍ في السوق، كما تمتلك ويسترون مصانع أخرى في الهند حيث قد تحول جزءًا من الإنتاج إذا كان المصنع مازال متأثرا."

لم ترد أبل وويسترون على الاستفسارات المرسلة في هذا الصدد، إذ تعد ويسترون واحدة من 16 كيانًا تلقى الموافقة على خطة الحوافز الحكومية المرتبطة بالإنتاج، وحاليًا يتم تجميع iPhone XR و iPhone 11 بواسطة Foxconn في تشيناي، و iPhone 7 بواسطة ويسترون في بنجالور، كما تم تجميع iPhone SE (2017) و iPhone 6s (2018) بواسطة ويسترون - ولكن تم إيقافهما في عام 2019.

وندد نائب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا سي إن أشواث نارايان بالحادث وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة.

واحتجزت الشرطة أكثر من 130 شخصا بتهمة العنف، كما سعت الأحزاب السياسية في ولاية كارناتاكا إلى إجراء تحقيق شامل في أعمال العنف في مصنع ويسترون لتصنيع هواتف أيفون في منطقة كولار، حيث أعربت عن مخاوفها بشأن تأثيرها المحتمل على صورة الدولة الصديقة للاستثمار.

و إلى جانب الأيفون، تقوم ويسترون أيضًا بتصنيع منتجات أخرى لشركة Lenovo و Microsoft وغيرها.