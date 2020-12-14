تكنولوجيا: تسريبات جديدة تشير إلى موعد الإعلان عن سلسلة هواتف Mi 11 في 29 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف شاومي Mi 11، حيث أشار التقرير إلى أن شاومي تعقد حدث في 29 من ديسمبر للكشف عن الإصدارات الجديدة.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن شاومي تخطط للإعلان الرسمي عن سلسلة Mi 11 في شهر يناير من بداية العام المقبل، إلا أن تقرير جديد اليوم أكد على أن شاومي تقدم سلسلة Mi 11 لاحقاً هذا الشهر.

وتعد سلسلة Mi 11 الإصدارات الأولى المميزة برقاقة معالج Snapdragon 888 من كوالكوم، والتي يكشف عنها قبل نهاية العام الجاري وفقاً لأحدث التسريبات، حيث تأتي سلسلة Mi 11 قبل إنطلاق سلسلة هواتف سامسونج Galaxy s21 في شهر يناير.

وتشير التوقعات إلى أن شاومي ستقدم سلسلة Mi 11 يوم 29 من ديسمبر في السوق الصيني فقط، بينما تعلن الشركة عن الإصدارات الجديدة للأسواق العالمية لاحقاً.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن قد أشارت إلى أن سلسلة Mi 11 تأتي بجودة عرض QHD ومعدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما يأتي هاتف Mi 11 Pro بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً أشارت تسريبات أخرى إلى أن الهواتف تأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Mi 11 في الإعلان الرسمي المتوقع في نهاية الشهر الجاري.

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